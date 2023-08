I cento anni di Augusta Matteucci

Compleanno a Villa Ugolini per Augusta Matteucci, conosciuta da tutti con il nume di Ida, nata il 23 agosto del 1923. «Ha due figli, quattro nipoti e tre pronipoti ed è stata sempre una donna laboriosa – si legge in una nota del Comune di Cingoli – ha rischiato di morire tre volte per varie circostanze, ma ha sempre superato tutto con forza e fermezza.

Ha voluto festeggiare i suoi 100 anni con le persone più care, la figlia Maria e le sue nipoti Daiana e Martina con i suoi consorti Simone e Massimo, i suoi pronipoti Aurora, Rebecca, Giulio e Giorgio. Ha fatto sempre la contadina insieme al marito defunto di nome Giulio da cui a preso il nome il pronipote. Ai festeggiamenti era presente la vice sindaco, Martina Copparí, che ha trovato una signora molto vispa e simpatica. «Appena l’ho salutata mi ha ringraziato poi ha detto “…sono morta tre volte…ringrazio Dio”». La signora ha anche un figlio, Lorenzo che vive Roma, altri due nipoti, Mara e Daniele, i quali durante il pranzo con una video chiamata hanno fatto commuovere tutti i presenti, vicini nonostante la lontananza».