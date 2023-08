Il pomeriggio di guerriglia tra i Giardini Diaz e il bus terminal di Macerata (leggi l’articolo) è stato l’ultima goccia dopo che ieri un uomo ha cercato di ferire i poliziotti con un machete e che la scorsa settimana un altro ha morso un agente che cercava di calmarlo. Tre episodi uno in fila all’altro che hanno portato il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, a chiedere con forza maggiori misure di sicurezza a questore e prefetto. «Ora basta – sbotta il primo cittadino -, non è possibile andare avanti così. La città non merita questo, chiedo che vengano fatti i controlli, che si mettano le pattuglie nei luoghi sensibili della città, iniziando dai Giardini Diaz dove i bambini devono essere sicuri e protetti, non come accade adesso con persone che si piazzano per i loro loschi affari con tanto di cani da guardia al seguito. L’altro giorno ero allo Sferisterio per una serata di lirica e ho visto un gruppetto di extracomunitari che stazionava davanti all’ingresso dei bagni con fare equivoco, ho chiamato io la polizia. Ora basta, è ora di finirla, Macerata non merita questo, le forze dell’ordine devono intervenire, chiederò a prefetto e questore un incontro per affrontare con decisione la questione sicurezza». Il primo cittadino è un fiume in piena, l’aggressione di oggi è la classica goccia che fa traboccare il vaso: «Non mi interessano i discorsi, le chiacchiere: devono intervenire, chiedo che intervengano, non è possibile assistere inermi a questa deriva. Macerata vuole sicurezza, tolleranza zero».

(redazione CM)