di Lorenzo Lanciotti

Ivan Zaytsev a Formentera con la moglie, Michele Paolucci spazia dal caldo egiziano alla fresca Irlanda, Piccolo G tra concerti in tutta Italia e soste relax nelle “sue” Marche. Per finire Simone Riccioni tra set, con una piccola pausa vacanza a Marsa Alam. Sono queste le vacanze che hanno raccontato i “vip” del Maceratese.

A scegliere il paradiso marino, per godere del periodo di riposo, è stato Ivan Zaytsev, pallavolista della Lube Volley, in vacanza con la moglie, Ashling Sirocchi, a Formentera.

«A distanza di ben dieci anni dall’ultima vacanza fatta insieme a mia moglie, finalmente, siamo riusciti a passare qualche giorno insieme senza avere troppe responsabilità, grazie a mia suocera che ha accudito i nostri ragazzi, a Roma – dice Zaytsev – Ne avevamo proprio bisogno per ricaricare le pile e ripartire con la routine quotidiana».

Il giocatore di Civitanova è sfuggito al caos cittadino preferendo una delle quattro isole delle Baleari, in Spagna, per vivere la fuga d’amore tanto attesa e desiderata.

«Ce la siamo proprio goduta – continua – perché quando condividi determinate esperienze con la persona che ami, il tutto acquisisce un sapore diverso, dolce».

Una volta atterrato in Italia, però, il suo primo pensiero è andato inevitabilmente a un altro motore che lo tiene vivo, quello dell’amore verso lo sport che ha scelto e che pratica, in maniera eccellente, da tanti anni. «Non nascondo il fatto che non vedevo l’ora di tornare per ricominciare la preparazione con la Lube – dice infatti – Mi sento carico mentalmente per affrontare al meglio il ritorno all’attività».

Chi, invece, ha preferito l’Egitto, insieme alla compagna, è Michele Paolucci, attaccante e capitano della Civitanovese, che ha passato dieci giorni di vacanza, a giugno, nel territorio dei faraoni, per poi fare ritorno nel bel paese, concedendosi ulteriore relax per le strade di Napoli.

Poi il volo in aereo verso la famiglia di lei. «A luglio siamo andati a trovare la famiglia della mia compagna in Irlanda del Nord, una bella vacanza fresca, quando qui si scoppiava di caldo – racconta Paolucci, una volta rientrato in Italia – Queste, quindi, sono state le mie vacanze.

Ho fatto Sharm el-Sheikh e Irlanda del Nord. Una un pò più movimentata, diciamo, a livello di posto e l’altra, invece, una cosa molto più rilassante. La sera il camino accesso e il tempo in famiglia, che è sempre una cosa gradevole. Poi abbiamo girato un pochino tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud».

Anche lui, come un vero campione che si rispetti, una volta rientrato in Italia, ha risposto alla chiamata del mister ed è tornato sul campo.

«La preparazione l’abbiamo iniziata tra fine luglio e inizio agosto. Ovviamente, io l’anno scorso non l’avevo fatta perché rientravo dal Canada – dice – e dopo sei anni all’estero e un anno saltato, quindi in totale sette, mi ero un pochino dimenticato com’era la preparazione a casa nostra. Poi diciamo che il nostro mister ha avuto il piacere di ricordarmelo in maniera abbastanza intensa (ride, ndr). Scherzi a parte, è normale che d’estate si soffre di più e si suda anche, soprattutto perché non sono più un ragazzino ed è normale che fare la preparazione a 18 anni è una cosa, a 37 è un’altra, ma anche durante le vacanze ho cercato di tenermi in movimento e questo mi ha dato la possibilità di arrivare già un po’ allenato».

Il pensiero, infine, per la nuova stagione calcistica che sta arrivando, con uno sguardo ottimista verso il futuro della squadra. «C’è da far bene quest’anno con la civitanovese, quindi bisogna arrivare fisicamente pronti per un campionato importante, con un sacco di derby. Vogliamo fare bene e io ci tengo particolarmente anche da capitano a fare un’annata importante, proprio come l’anno scorso e anche di più».

Suona un’altra musica, in tutti i sensi, l’estate del cantante Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G, concorrente di Pollenza della ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che insieme alla fidanzata Federica, conosciuta proprio all’interno del programma, sta avendo modo di girare un pò tutta l’Italia grazie ai concerti.

«Ci siamo visti dei posti che io non avevo mai visitato. Soprattutto il sud, stupendo – dice – Abbiamo riconosciuto un grande calore da parte del pubblico. Per il resto siamo stati nelle Marche, per l’appunto, a Civitanova, dove ho preso una casetta per il mese di luglio, ma abbiamo fatto pochi giorni di mare, per via dei concerti, però qualcosa siamo riusciti a fare, tipo partire da Civitanova per andare a Portonovo”.

Un’estate tutta italiana, la musica, i concerti e i sogni che non smettono mai di alimentare la passione di Piccolo G nei confronti di questo splendido mestiere dal potere immenso.

«L’estate non è ancora finita, ma agosto sarà pieno di concerti, quindi finiremo questo tour e da settembre si ricomincia a scrivere canzoni, anche se non ho mai smesso, però da settembre mi metterò con costanza e dedizione».

L’Italia è tutta bella, si sa, ma le Marche hanno il loro fascino, ineguagliabile. Motivo per il quale, i due ragazzi di Amici hanno deciso di trascorrere del tempo insieme, in totale relax, in una struttura marchigiana.

«Una bella giornata dell’estate, che ho condiviso anche con Federica – racconta – è nel B&B “Le Marche”, che si trova a Polverigi. Ci siamo trovati benissimo, siamo stati ospitati da questi due ragazzi che hanno un B&B strepitoso. Ci siamo divertiti un bel pò».

Estate principalmente in penisola, sul set, anche per Simone Riccioni, attore, produttore e sceneggiatore di Corridonia che sta lavorando al suo nuovo film, che lo vedrà impegnato nelle Marche fino ai primi di settembre.

“Diciamo che dagli inizio di luglio ad oggi sono stato solo ed esclusivamente prima ad organizzare il film – racconta – poi a trovare il cast, poi la pubblicità per avere delle comparse sul set per le varie giornate di riprese e nel frattempo ritorno anche ad essere protagonista dei miei film, quindi sto studiando 120 pagine di copione per riuscire a recitare (ride, ndr)”.

Si è concesso solo una settimana di svago, lontano dagli impegni, a giugno, per fuggire con la moglie in Egitto, a Marsa Alam. Per cercare, forse, di ricaricare le energie in vista del periodo di fuoco che di lì a poco lo avrebbe atteso. Non senza, però, disavventure. Infatti, l’attore racconta del brutto spavento che hanno preso proprio in quei giorni.

«A me piace molto fare snorkeling, immersioni e la barriera corallina è una delle più belle al mondo. Solo che, proprio nei giorni in cui eravamo lì ci fu quell’attacco dello squalo. Grazie a Dio non eravamo nella stessa spiaggia però diciamo che ci ha scosso parecchio. Sapere che un turista è stato ucciso da uno squalo, proprio mentre stavamo partendo per la gita al mare per fare snorkeling. Mia mamma mi manda un messaggio a mezzanotte, ma noi stavamo già dormendo, perché c’è un’ora di fuso orario, quindi mi sono svegliato col messaggio di mia mamma che mi dice di stare attenti perché c’era stato l’attacco. La sera prima stavamo parlando con mia moglie degli squali e non avremmo mai immaginato potesse accadere davvero. Diciamo che da quando è capitata questa cosa siamo entrati meno in acqua, io un po’ di più e mia moglie quasi per niente perché inizi ad aver paura. Bisogna stare attenti quando si va nei posti».

Nel frattempo la realizzazione di un altro grande desiderio per Simone che vedrà nascere una scuola di cinema tutta sua. «Stiamo lavorando perché apriremo a settembre la mia scuola – racconta contento – Prima era una collaborazione con altre realtà, invece ora sarà solo “Scuola di cinema di Simone Riccioni”, quindi stiamo gestendo anche quello con i lavori nella struttura, ci sono i muratori».

E poi ancora la soddisfazione nel vedere i risultati arrivare, nel toccare con mano la realtà e accorgersi che tutto sta andando per il verso giusto. Questo mentre racconta che tra i ragazzi che fanno parte della sua scuola “Cinema che passione”, due sono stati presi per il film con Whoopi Goldberg (l’attrice di “Sister Act”), a Recanati, che si chiamerà “Leopardi & Co”.

Dopodiché, un tuffo all’interno di un’altra grande passione di Riccioni, il basket.

«Sto seguendo anche la nazionale di basket – dice – Grandi vittorie contro la Grecia e la Serbia. Una nazionale molto giovane dove non ci sono Gallinari e Belinelli. Sono contento per i giovani che stanno facendo bene e secondo me Pozzecco sta mantenendo un gruppo affiatato. Solo che mentre loro giocano io sto sul set e quindi non riesco mai a vederli».