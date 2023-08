Il Pd di Potenza Picena torna all’attacco dell’amministrazione sul tema del cimitero, già in passato oggetto di botta e risposta con l’assessora Luisa Isidori. «A inizio 2023 – ricordano i dem – di fronte al disastro nella gestione dei cimiteri, l’assessora Isidori replicava piccata che questa Giunta non aveva sbagliato nulla a livello di programmazione. Inoltre, alle proteste dei cittadini per l’installazione di loculi in vetroresina nella cappellina del cimitero di Porto Potenza, definiti “provvisori” dal Partito Democratico, sempre l’assessora Isidori precisava con orgoglio che quella era una: “soluzione definitiva, dall’opposizione solo sciacallaggio”. Definitiva? Ecco, dopo parecchi mesi giudicate voi cosa ci può essere di definitivo».

Il Pd ha documentato con materiale fotografico lo stato del cimitero: «Niente lapidi, cavi che penzolano dappertutto, nessun supporto per vasetti e lumini, cittadini costretti a inventarsi soluzioni a base di nastro adesivo e fili degne di Art Attack per poter omaggiare la memoria dei propri cari con un semplice fiore. Una vergogna infinita e scandalosa, che ha portato molti cittadini a manifestarci tutto il loro disappunto e la loro rabbia. A conferma del fatto che nulla è più definitivo del provvisorio, chiediamo ancora una volta che fine ha fatto il famoso bando (pubblicato e subito revocato a fine 2020) per l’affidamento dei servizi cimiteriali, che doveva aumentare nettamente il decoro dei luoghi e la qualità delle manutenzioni, ma che di proroga in proroga (l’ultima ad aprile 2023) non ha realmente mai visto la luce: forse almeno gli scempi peggiori si sarebbero potuti evitare».

I dem accusano la Giunta di essersi dimostrata sorda ad ogni sollecitazione, critica o proposta: «E’ chiaro che ci si limita a sperare che i cittadini sopportino in silenzio ancora una volta. Chi non starà zitto è e sarà sempre il Partito Democratico, pronto a tenere accesi i riflettori sui disastri di chi da ormai un decennio sta infliggendo ferite gravissime alla nostra comunità senza nemmeno sentire il dovere morale di chiedere scusa».