POTENZA PICENA - L'opposizione denuncia la mancanza di una programmazione per i cimiteri cittadini che sono saturi: «Dopo due anni si continuerà a mettere toppe, dalla giunta Tartabini solo annunci»

«Esauriti i loculi per le sepolture, dalla giunta Tartabini solo annunci». L’allarme lo lanciano i gruppi di minoranza del consiglio comunale di Potenza Picena Pd, Movimento 5 stelle e Civico 49 che in un comunicato congiunto denunciano la situazione dei cimiteri cittadini: «da anni si susseguono annunci e roboanti proclami di risoluzioni definitive per i cimiteri del capoluogo e del porto da parte della giunta Tartabini.

Tali annunci sono puntualmente rimasti lettera morta tanto che in questi giorni a Porto Potenza si sono esauriti i loculi per le sepolture. Dopo due anni si continuerà a mettere toppe con l’utilizzo di vecchi loculi fatiscenti o con provvisori loculi in vetro resina. Nel cimitero del capoluogo sono stati già occupati da loculi provvisori i locali della camera mortuaria. Dei lavori per l’ampliamento nessuna traccia. A Porto Potenza si ricorrerà forse ai locali della chiesetta. Intanto ci sono vecchie campate transennate e abbandonate al loro destino per le quali non esiste alcun progetto di demolizione e ricostruzione. Il funzionale progetto di ampliamento del cimitero di Porto Potenza redatto anni fa dall’architetto Capici è stato abbandonato senza motivazioni da questa amministrazione che si è avventurata per altre strade che si sono rivelate un vicolo cieco. È ormai chiaro che la giunta Tartabini, incapace di una seria programmazione si affida ad una improvvisazione che non può che preoccupare i vivi oltre a non riuscire a dare pace ai morti».