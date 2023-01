POTENZA PICENA - Il Pd torna ad attaccare l'amministrazione: «La vicenda sta sconfinando nel ridicolo. Da oltre un anno c'è una girandola di trasferimenti di loculi in attesa di una più dignitosa sistemazione. Una vergogna»

«L’imbarazzante e penosa incapacità della giunta Tartabini-Casciotti di gestire un tema di ordinaria amministrazione come quella dei cimiteri è drammaticamente al colmo», così il gruppo consiliare del Pd di Potenza Picena che torna ad attaccare l’amministrazione comunale. «La vicenda del cimitero del capoluogo a Potenza Picena sta sconfinando nel ridicolo – spiegano i dem -. Esauriti i nuovi loculi e ancora in alto mare i lavori per la realizzazione dei nuovi è oggi all’ordine del giorno l’utilizzo di alcuni vecchi loculi, fatiscenti ed in ogni caso provvisori in attesa che vengano collocati loculi in vetroresina nei locali della camera mortuaria. Da oltre un anno il cimitero del capoluogo, ma allo stesso modo quello di Porto Potenza, è teatro di una girandola di trasferimenti di loculi in attesa di una più dignitosa oltreché definitiva sistemazione. Una vera vergogna – conclude il gruppo consiliare del Pd -. Ciò che indigna di più è che i cittadini, che hanno diritto di sentirsi rappresentati e rispettati, vedono feriti i loro sentimenti personali e familiari più profondi e significativi. È l’intera comunità a risultare umiliata da questo spettacolo indegno. Ce n’è abbastanza perché nell’interesse della nostra comunità la giunta Tartabini-Casciotti si faccia da parte».