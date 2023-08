Thor, piccolo chihuahua a pelo lungo, è scomparso ieri nella zona di contrada Campogiano a Corridonia.

A chiedere aiuto per ritrovarlo è la famiglia proprietaria: «Thor è un membro prezioso della nostra famiglia e ci manca terribilmente. Crediamo che possa essere stato preso da qualcuno magari vedendolo in difficoltà, quindi chiediamo aiuto per riportarlo a casa. Non possiamo esprimere abbastanza quanto sia importante per noi riunirci con Thor».

L’appello della famiglia è a chi avesse qualche informazione su Thor o avesse visto qualcosa di sospetto in zona il giorno della sua scomparsa. «Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Siamo disposti a offrire una ricompensa a chiunque ci aiuti a riportare il nostro piccolo amico a casa sano e salvo. Contattateci al 3482802403 con qualsiasi informazione che possa aiutarci».