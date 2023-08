di Laura Boccanera

Erano ormai quasi senza speranze: coi biglietti in mano, ma senza un posto dove dormire. E poi l’ultima spiaggia, un messaggio lanciato nel web, sui social, per chiedere un posto letto e coronare il sogno di vedere le migliori squadre del continente, tra cui la Nazionale azzurra campione del mondo e d’Europa in carica, radunate al Pala Prometeo. Poteva rimanere un messaggio buttato là senza risposta e invece ad accogliere l’appello chi è stata? Niente meno che Ashling Sirocchi, la moglie dello zar, Ivan Zaytsev, giocatore simbolo della Lube Civitanova.

Il cuore grande della pallavolo e dei suoi giocatori e tifosi si vede anche in questo e travalica le distinzioni fra amatori e professionisti. E’ quasi una favola la storia di Virginia Tomasello e della sua amica Samantha, originarie della Toscana. In particolare per Virginia è un sogno che si realizza: lei gioca a pallavolo da quando aveva 5 anni, ora ne ha 23 e la sua maglietta porta il numero 9. Cresce col mito dello “zar” ed è talmente improbabile, quasi impossibile, che a rispondere a quel messaggio sia proprio la famiglia Zaytsev che lì per lì non se ne rende neanche conto. Poi focalizza e…tripudio, gioia e un regalo immenso per queste due ragazze amanti del volley.

«Siamo rimaste scioccate – racconta Virginia raggiunta al telefono da Cronache Maceratesi – eppure non me ne sono resa conto subito: avevo comprato i biglietti per la manifestazione. Io sono una grande appassionata di pallavolo e ho coinvolto la mia amica in questa passione, per cui quando sono usciti i biglietti mi sono detta li prendo, poi l’alloggio lo troveremo. In realtà non abbiamo trovato nulla di abbordabile se non un appartamento che però ci sarebbe costato 300 euro a testa.

Per cui oggi mentre eravamo in piscina ci siamo dette: boh proviamo, di solito coi concerti funziona, mettiamo un annuncio su qualche gruppo e speriamo di trovare qualcosa. Quando abbiamo capito e abbiamo guardato il profilo e ci siamo rese conto che era la moglie di Zaytsev siamo letteralmente impazzite. E’ stata gentilissima, a maggior ragione avevamo ancora più paura di disturbare, le abbiamo mandato la nostra foto per farle vedere che siamo brave ragazze, sembra talmente impossibile che non ci credo ancora».