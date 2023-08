A Cingoli dal 5 agosto al 3 settembre, nel suggestivo spazio monumentale dell’auditorium Santo Spirito, si terrà la mostra, voluta e organizzata dal Comune di Cingoli, con il patrocinio della Provincia di Macerata, “Mark Kostabi: Feelings. New York-Cingoli”. L’esposizione, per la curatela di Iwan e Juri Fortunato, e con la presentazione critica di Diego Paride Della Valle, abbraccia gli ultimi 30 anni della produzione artistica del maestro statunitense, uno dei più rappresentativi artisti dei nostri tempi.

«Questa esposizione d’arte – ha dichiarato il sindaco Michele Vittori – si configura quale un evento di grande rilievo per il “Balcone delle Marche”, che si impone per valore culturale e per attrattività tra le tante iniziative del ricco programma dell’estate cingolana 2023. Cingoli torna ad essere anche luogo di grande arte contemporanea».

Mark Kostabi, di origine estone ma vissuto da sempre negli Usa, con base a New York, nella sua formazione professionale ha collaborato con Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat nei primi periodi, poi con Enzo Cucchi, Arman, Enrico Baj e molti altri. Il 1988 è l’anno di fondazione della Kostabi World, il suo studio e quartier generale, proprio a NY. A metà anni ‘90 frequenta l’ambiente artistico di Roma, sarà un legame importante che lo porterà a radicarsi nella penisola italiana. Le opere di Mark Kostabi sono nei più importanti musei del mondo, dal Moma al Metropolitan di New York, dal Guggenheim alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Grande appassionato di musica e musicista, ha avuto modo di collaborare con le più grandi band musicali, tra le varie creazioni, ha realizzato l’artwork dell’album “Use Your Illusion” dei Guns and Roses e anche la copertina di “¡Adios Amigos!” dei Ramones.

Info e Contatti: ATC-Pro-Loco Cingoli : 0733-602444 / [email protected]

Istituti culturali del Comune di Cingoli: 0733-602877 / 331-3916158 / 335-849589