«Una nuova casa di comunità e palazzina di emergenza urgenza e blocco operatorio per la sanità di Civitanova con Saltamartini, se ci fosse stato Ceriscioli avremmo perso l’ospedale». A dirlo è il commissario cittadino della Lega Veronica Fortuna che commenta così le parole dell’assessore Filippo Saltamartini intervenuto all’hotel Miramare per la presentazione del nuovo piano socio sanitario.

«Accogliamo con entusiasmo la notizia della casa di comunità e degli investimenti nell’emergenza che non fa che dare risposte concrete a tutte quelle famiglie di civitanovesi con parenti malati e con anziani in lista d’attesa per un posto in casa di riposo – ha detto Veronica Fortuna – un impegno di spesa per la sola città di Civitanova pari a 21 milioni di euro per la realizzazione di una palazzina emergenza, rianimazione e blocco operatorio posizionata su tre piani, 3 milioni e 800mila euro per l’ospedale di comunità e 173 mila euro per una centrale operativa per il coordinamento dei servizi territoriali. Saltamartini ha fatto comprendere ai nostri concittadini che da ora in poi il paziente viene messo di nuovo al centro del servizio sanitario e non più trattato come semplice utente. Se avesse governato ancora Ceriscioli la nostra città avrebbe sicuramente perso l’ospedale. A Saltamartini dobbiamo anche il ripristino del posto di polizia in pronto soccorso, da anni chiuso. Grazie al nostro assessore e all’operato di tutta la giunta regionale di centro destra sono state superate le logiche della vecchia politica accentratrici sul solo capoluogo. In cantiere abbiamo anche un progetto che vede l’apertura di un ambulatorio per giovani medici di base associati con dotazione di strumentazioni specialistiche in modo tale da evitare le file al pronto soccorso».