Dopo lo splendido concerto di Irene Grandi e lo spettacolo di oggi di Arianna Porcelli Safonov, continua la settimana densa di spettacoli del Macsi (Montecassiano arte cultura scienza innovazione) festival di Montecassiano. Domani, martedì 1° agosto, alle 21,30 l’appuntamento è con la Compagnia di Musicultura che torna per la terza volta a Montecassiano, in questa occasione con lo spettacolo “Che sarebbe di noi senza canzoni”.

L’ensemble creata anni fa dal compianto Piero Cesanelli torna a riunirsi ancora una volta quest’estate e lo farà al gran completo nella magnifica cornice di piazza Unità d’Italia. Il pubblico potrà quindi tornare ad apprezzare la magnifica combinazione di canzoni, musica e racconto che accompagnerà lo spettatore in un viaggio emozionante compiuto ripercorrendo le più suggestive pagine della musica italiana e straniera e rivivendo allo stesso tempo anche le vicende degli anni che le hanno viste nascere. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 sul palco allestito in piazza Unità d’Italia. L’ingresso è gratuito.

Il giorno seguente, mercoledì 2 agosto, sempre alle 21.30 ma nel cortile S. Giacomo il circolo culturale Scaramuccia organizza “Letture sotto le stelle: Lettura di un racconto di Dino Buzzati”, ovvero “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Giovedì 3 agosto invece il teatro Avis di Montecassiano presenterà la propria commedia “U bigliettu pe glì in Paradisu”, lo spettacolo si terrà alle 21.30 in piazza Unità d’Italia, mentre sabato 5 agosto protagonista sarà la musica pop rock con “Lost Pick in concerto”. Domenica 6 agosto si terrà l’ultimo degli appuntamenti del Macsi festival (ma non del cartellone dell’Estate montecassianese che prosegue fino ai primi di settembre) il “Comedy ring”, lo spettacolo di cabaret con comici da Colorado caffè e Zelig con ingresso gratuito.