Dopo una domenica di tolleranza, un lunedì col pugno di ferro. Raffica di multe, oggi pomeriggio, su lungomare nord di Civitanova per la sfilza di moto e motorini parcheggiati sopra al marciapiede appena rifatto. Se ieri, però, le forze dell’ordine erano state clementi con le decine di mezzi posteggiati nei pressi dello chalet La Bussola, che costringevano i pedoni a fare lo slalom, oggi non lo sono state altrettanto: in tanti si sono così trovati il foglio rosa appeso al proprio ciclomotore.

Alcuni hanno imputato la cosa al fatto che molte auto erano posteggiate nei posti riservati ai motorini e che queste invece non siano state multate, ma la comandante della Polizia locale civitanovese Daniela Cammertoni è molto chiara sull’accaduto: «Non è successo niente di diverso dalla nostra attività di routine, che consiste anche nel controllo del lungomare e di come sono parcheggiati i mezzi – spiega Cammertoni – non è certo la prima volta che sanzioniamo motorini posteggiati sopra al marciapiede: non si può fare, non c’è da scandalizzarsi. Ne va della sicurezza dei pedoni in questa maniera, non possiamo metterla a rischio: continueremo a fare controlli e a fare multe se necessario, come abbiamo sempre fatto».

La questione della scarsità di parcheggi per moto e motorini è però altrettanto evidente, a maggior ragione ora che sono anche completati i lavori sul lungomare nord. «Stiamo dialogando con l’Ufficio tecnico di una possibile revisione degli stalli di sosta – conclude Cammertoni – ma ciò non giustifica l’infrangere la legge, saremo intransigenti su questo».

(Ma. Pa.)