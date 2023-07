Sono cinque i bandi che San Severino si è aggiudicata grazie alla partecipazione, da parte dell’ufficio Cultura del Comune, al Bando unico per la cultura della Regione Marche. I cinque bandi, collegati ad altrettanti progetti, permetteranno di realizzare eventi e manifestazioni.

Grazie al bando Festival MarcheStorie, e a un finanziamento di 6.300 euro, sarà realizzato un evento che rievocherà le vicende storiche della distruzione di Civitella e la ricostruzione del Castello, oggi di Serralta, mentre il bando Eventi Espositivi di rilievo regionale permetterà di allestire in città, con un finanziamento di oltre 35mila euro, una WunderKammer (camera delle meraviglie) delle Marche. La progettualità coinvolgerà anche la cittadina di Castelraimondo attraverso un viaggio nel tempo dei costumi folk europei. Il bando Archivio storico comunale, per un finanziamento di oltre 10mila euro, vedrà realizzare una narrazione dell’Archivio tra passato, presente e futuro mentre il bando sostegno Arte Contemporanea, grazie a un ulteriore finanziamento di 21mila euro, vedrà realizzato un nuovo percorso tra arte e natura con l’organizzazione del premio di scultura “Monte Nero”. Infine con il bando Spettacoli dal vivo verrà finanziato, per un importo di oltre 25mila euro, il San Severino Blues Marche Festival, consolidato evento settempedano che si svolge ormai da più di trenta anni. Il sindaco della Città di San Severino Marche e l’Amministrazione comunale settempedana si sono detti particolarmente soddisfatti per i risultati ottenuti. L’assessore comunale alla Cultura, che ha seguito l’iter dei bandi, ha voluto esprimere un particolare ringraziamento alle associazioni, alle realtà cittadine, agli esperti e agli uffici comunali che hanno contribuito alla stesura progettuale e al loro inserimento in piattaforma.