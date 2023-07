Alla guida ubriachi, restano coinvolti in incidenti: nei guai due ragazzi. E’ l’esito dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Tolentino nei giorni scorsi.

Il primo caso riguarda un ragazzo di 22 anni, che si è schiantato con la sua moto a Sarnano, riportando ferite gravi. Sottoposto agli esami, è risultato poi positivo all’alcol per un valore pari a 0,71 g/l. E’ stato sanzionato, con una multa che va da 543 a 2.170 euro, ed è anche stato anche segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

A San Severino invece due veicoli si sono scontrati ed entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi. In questo caso, i carabinieri hanno accertato che un ragazzo neo patentato 20enne, aveva omesso di dare la precedenza ad una rotatoria. Sottoposto ad esami, anche lui è risultato positivo all’alcoltest. Così pure per lui è scattata la sanzione amministrative di 336 euro, e la decurtazione di 10 punti patente.

Infine un uomo di 55 anni è stato fermato a Belforte mentre era alla guida di un’auto. L’uomo si è opposto all’etilometro: è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.