L’Assessorato al Welfare del Comune di Civitanova anche quest’anno organizza il servizio estivo di trasporto per raggiungere gli stabilimenti termali di Sarnano e Tolentino.

L’iniziativa è finalizzata ad incentivare i cittadini a prendersi cura del proprio benessere ed è particolarmente richiesta da un’ampia fascia di utenza non essendo gli stabilimenti facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici.

Per le Terme di Santa Lucia sono previsti due cicli di cura: dal 21 agosto al 2 settembre, mattino e pomeriggio. Per lo stabilimento termale di San Giacomo a Sarnano, invece, il periodo va dal 21 agosto al 2 settembre (mattino).

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi da oggi fino ad esaurimento posti, all’Ufficio Servizi Sociali (III piano Palazzo Sforza) nelle ore di apertura al pubblico. Le richieste potranno essere presentate da cittadini residenti a Civitanova e con riserva da cittadini residenti in comuni limitrofi.

Il Comune si riserva la possibilità di annullare uno o più servizi se le iscrizioni che perverranno non raggiungessero il numero minimo di 25 persone per ogni autobus. Le visite mediche verranno effettuate per Tolentino direttamente nello Stabilimento Termale S. Lucia il primo giorno di inizio terapie. Per Sarnano le visite verranno effettuate il 10 agosto alle 9,30 nella Sala Consiliare del Comune ingresso in Via Buozzi. Le domande, numerate in base ai posti disponibili, dovranno essere compilate in loco e immediatamente consegnate all’addetto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di 30 euro da effettuarsi in qualsiasi sportello di Banca Intesa San Paolo, da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso di rinuncia alla partecipazione non si procederà alla restituzione della quota.

Informazioni telefoniche: 0733/822248.