Gravissimo incidente nella mattinata a Filottrano. E’ successo verso le 9 in via San Lorenzo, nell’omonima contrada. Stando ad una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta per i rilievi, un 58enne di San Severino si trovava alla guida di una Fiat Cinquecento per andare a controllare un campo che ha nella zona quando in prossimità di un incrocio si è scontrato con una Panda, al volante della quale si trovava una 64enne del posto. Nell’impatto, la Cinquecento si è capottata.

Immediata la chiamata al 112 e la corsa sul posto dei vigili del fuoco di Osimo e dell’ambulanza infermieristica di Filottrano.

Le condizioni più gravi sono apparse subito quelle del 58enne, rimasto incastrato nell’abitacolo dell’utilitaria, con gravissime ferite al braccio, rimasto schiacciato a seguito dell’impatto. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, alzatosi in volo da Torrette. Il 58enne è stato quindi trasferito all’ospedale di Ancona con un codice di massima gravità ed è stato trasferito in sala operatoria dove è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico.

La donna è stata accompagnata sempre a Torrette, per essere sottoposta ad accertamenti e controlli a seguito dei politraumi riportati.

Sul posto è intervenuta la squadra di Pissta per effettuare la bonifica dell’asfalto. La strada, che era stata momentaneamente chiusa alla viabilità in modo tale da permettere le operazioni di soccorso, è stata riaperta dopo circa un’ora.