Tutti insieme come ai vecchi tempi, la reunion della 5° A di Porto Potenza con la maestra Giovanna Spinaci dopo quasi 45 anni. Ritrovarsi con i vecchi compagni di banco per rivivere insieme quei momenti della scuola primaria. La 5A ha potuto riabbracciare la maestra Giovanna in un bellissimo pranzo insieme nella location di Potenza Picena Osteria Da Lo Moro. Nonostante gli anni passati la carica e l’entusiasmo sono i principi per incontrarsi ancora una volta, ovviamente ognuno con la propria storia di vita: chi professionisti ingegneri chi allenatori di pallavolo, genitori e chi più ne ha più ne metta, eppure incontrare la maestra Giovanna, quella che per loro fu una seconda mamma, oltre che una maestra, è stato un momento davvero emozionante . Gli alunni della 5’A erano 24, ma per impegni personali per il pranzo a riunirsi erano in 16: Antioca Conconi, Romano Giannni, Elisabetta Zorzi, Massimiliano Galassi, Gianluca Giustozzi, Gianluca Margaritini, Roberta Grieco, Tania Ciarrocca, Carla Tartabini, Marina Simoni, Marco Beccerica, Pierluigi Collu, Orietta Gelosi, Emanuela Pantanetti, Andrea Marzioli.

«Circa un paio di mesi fa – racconta Romano Giannini, secondo allenatore della Lube Volley – ci siamo incontrati virtualmente tramite un gruppo WhatsApp e abbiamo poi deciso di rivederci per trascorrere, un bel pranzo insieme con la maestra». Per la maestra Giovanna un omaggio floreale per dire ancora una volta grazie, nonostante gli anni trascorsi e una cornice raffigurante due momenti del passato. La maestra ha portato a tutti un libricino con foto a colori e dedica , iniziativa molto gradita e piacevole che raccontava in poche righe caratteristiche di ogni alunno e alunna della classe. «Il desiderio di ognuno di noi era quello di incontrarci come i vecchi tempi – ha continuato Giannini – non c’è mai stato un distacco vero e proprio, siamo rimasti una bella classe ed è grazie all’impronta dataci dalla maestra Giovanna. Siamo rimasti sempre uniti pur non vedendoci ed è stato bello rivedere molti, scoprire le nostre vite attuali. Ci rivedremo presto per un’altra bellissima giornata insieme e penso che la speranza sia quella di coinvolgere qualcun’altra o qualcun altro che purtroppo questa volta non è potuto venire».