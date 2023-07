Entrambe erano andate a fare la spesa, una aveva appena messo in moto l’auto, l’altra era ancora a piedi nel parcheggio. Quando l’auto è ripartita, ha centrato in retromarcia la donna che stava camminando. E per lei non c’è stato niente da fare. Sono i contorni della tragedia che si è consumata stamattina intorno alle 9,30 nel parcheggio del Conad di Collevario, in via Verga, a Macerata. A perdere la vita una 84enne residente in città. Alla guida della vettura, una 50enne, anche lei residente in città.

Secondo una prima ricostruzione, gli accertamenti sono ancora in corso e se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale, la vettura stava uscendo dal parcheggio in retromarcia quando ha colpito l’84enne, che è rovinata sull’asfalto. I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno immediatamente trasferito l’84enne in pronto soccorso. Le sue condizioni erano già critiche e nonostante tutti gli sforzi dei medici, poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

(aggiornamento delle 11,50)