di Laura Boccanera

Aggredirono i gatti della colonia felina gli Aristogatti, a Civitanova, uccidendone tre: il sindaco emette un’ordinanza urgente nei confronti del padrone di uno dei due cani responsabili. Dopo numerose richieste di intervento da parte delle volontarie dell’associazione che gestisce il gattile comunale di Civitanova il sindaco ha emesso un’ordinanza per la tutela degli animali e della pubblica incolumità. Anche perché non era la prima volta che quel pastore tedesco e un meticcio di Akita sfuggivano al controllo dei padroni e assieme assaltavano il gattile provocando il caos e, spesso, anche il ferimento dei felini. Nell’ultimo “blitz” tre sono stati i gatti sbranati e uccisi. Nell’ordinanza si prevede una serie di restrizioni e vincoli per il proprietario del cane chiamato a controllare il proprio animale impedendogli di nuocere e di scappare. Inoltre dovrà essere tenuto al guinzaglio con museruola in caso di conduzione in aree urbane e luoghi aperti e sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile. Il proprietario del cane Akita, dopo che questo era stato condotto in canile e accalappiato, ha presentato istanza per la collocazione definitiva del cane di sua proprietà nel canile comunale.