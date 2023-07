Tenta di vendere motoseghe contraffatte: denunciato un 40enne. L’uomo, un napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto dai carabinieri di Matelica e Castelraimondo e ora deve rispondere di tentata truffa, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi e ricettazione.

Le motoseghe, con marchi di note marche del settore, ma sprovviste dei talloncini di qualità e dei simboli “Ce” erano state proposte ad Esanatoglia. Ma i potenziali acquirenti si erano insospettiti e così sono partiti gli accertamenti dei militari che hanno portato al sequestro di tre motoseghe e alla denuncia dell’uomo.

Inoltre il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio per il 40enne che non potrà far ritorno per tre anni nei comuni del cratere.