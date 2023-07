Una lettera protocollata con una richiesta di incontro. Insoddisfatti dall’esito del consiglio comunale che di fatto non ha dato risposte alle loro preoccupazioni, i genitori del comitato per gli asili nidi, “Genitori Parlanti” dal nome di uno degli asili che verranno chiusi, il “Grillo Parlante”, hanno protocollato e sottoscritto una richiesta di incontro inoltrata al sindaco Fabrizio Ciarapica, all’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai e a quella ai servizi sociali e scuola Barbara Capponi.

Chiedono un confronto per capire la reale situazione circa le possibilità di reperire posti per i bimbi in graduatoria e che sono rimasti fuori e, soprattutto, l’ubicazione delle nuove strutture. I due asili nido che verranno chiusi per ristrutturazione infatti insistono entrambi nella zona centro e San Gabriele e un’eventuale ricollocazione in quartieri molto lontani significa un ulteriore gravame sulle famiglie che spesso hanno anche altri bambini che frequentano altre scuole in zone diverse, costringendo quindi i genitori ad uno slalom mattutino impegnativo e gravoso.

Queste e altre le questioni che i genitori vogliono trattare col sindaco, per conoscere soprattutto tempistiche e fattibilità reale dei progetti di ampliamento e ricollocamento dei bambini, ma anche risposte tecniche sul bonus che verrà erogato in caso di impossibilità di reperimento strutture comunali e se sarà compatibile con quello dell’Inps che già le famiglie percepiscono. Intanto il Paolo Ricci è al lavoro per sapere quanti sono realmente i bambini che necessitano del servizio. Scade infatti giovedì il sondaggio inviato agli aventi diritto in graduatoria con la richiesta di sapere se si necessita ancora del nido. A quel punto, numeri alla mano, si attendono risposte.