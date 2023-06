di Laura Boccanera

Caos nidi comunali a Civitanova, il comune ne chiude due per lavori di ristrutturazione e non c’è spazio per tutti i bambini nelle altre due strutture disponibili. Incognita per gli aventi diritto in graduatoria che dovevano fare l’inserimento a settembre. Alla vigilia delle ferie scoppia il caos fra Paolo Ricci e Comune con le famiglie in allarme a seguito di una comunicazione inviata solo ieri nella quale l’amministrazione avvisava i genitori delle famiglie di bambini e bambine che già frequentano il nido che a settembre la struttura del Cavalluccio marino di via Regina Margherita e Grillo Parlante di via Saragat non avrebbero riaperto per consentire i lavori. Le famiglie avvisate sono 45, mentre al momento i posti disponibili sono solo 31 negli altri due nidi comunali in via Quasimodo e a Santa Maria Apparente.

Al di là del disagio per il trasferimento in strutture anche molto lontane rispetto agli asili che chiuderanno si crea il caos nella graduatoria dal momento che non tutti i bambini che avrebbero avuto diritto di accesso troveranno posto nelle strutture comunali, dovendo rivolgersi al privato, con un aggravio di costo e con numerose di difficoltà di trovare posto dal momento che la comunicazione è stata fatta solo a fine luglio quando già quasi tutte le strutture private sono piene. Un disagio e una criticità enorme per le famiglie che si ritrovano dalla sera alla mattina a non avere garantito il diritto di accesso alla struttura. Sull’argomento ha presentato un’interrogazione il consigliere comunale Francesco Micucci. Alla faccia della città con l’infanzia e delle politiche per l’incremento della natalità.