«Ci siamo, è la novità dell’estate: sabato mattina inaugureremo a Pieve Torina il percorso kneipp, una delle più innovative esperienze multisensoriali del genere a livello regionale». È il sindaco Alessandro Gentilucci ad annunciare l’evento che sarà inaugurato sabato appunto dalle 10.

«Il percorso kneipp accompagna, per un lungo tratto, il Sentiero delle Acque consentendo, a chi vorrà, di poter camminare dentro il torrente Sant’Angelo e toccare con i piedi non solo l’acqua ma anche cortecce, sassi, ghiaia, altre superfici naturali che sapranno restituire la sensazione di un contatto più diretto con l’ambiente – continua Gentilucci – L’obiettivo è scoprire il benessere che la natura può regalarci: qui, alle porte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tutto questo è possibile. Natura incontaminata, escursioni, bagni di foresta e ora il percorso kneipp, a completare un circuito virtuoso che rappresenta un’opportunità di rilancio turistico per tutto il territorio». L’intervento rientra nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana finanziato con i fondi del Piano nazionale complementare. «Il tema delle acque – conclude Gentilucci – è ciò che caratterizza Pieve Torina: il Sentiero delle Acque, la piscina benessere, il percorso kneipp e il progetto complessivo di recupero del centro storico del paese che avrà di nuovo l’acqua come protagonista. L’acqua è un dono prezioso che dobbiamo valorizzare in modo consapevole traendone il massimo dei benefici, e questa iniziativa va nella giusta direzione».