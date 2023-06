Sarnano, la perla dei Monti Sibillini, è pronta ad ospitare la 26° edizione del trofeo Scarfiotti per auto d’epoca, evento iscritto a calendario Asi, che da domani a domenica permetterà agli equipaggi partecipanti di percorrere circa 200 km tra suggestive località, interessanti visite culturali e l’immancabile impegno a cronometri liberi che prevede 54 tratti distribuiti in sette sezioni nelle tappe di sabato e domenica.

La giornata di domani vedrà l’arrivo dei primi equipaggi e le operazioni preliminari dalle 16 alle 18 presso l’Hotel Terme. Successivamente si potrà effettuare una visita guidata alle “Cascatelle dei Romani” a Sarnano, una passeggiata adatta a tutti, per ammirare una piccola oasi d’acqua lungo il fiume Tennacola affluente del Tenna, immersa in un bosco vicinissimo al centro abitato.

La giornata di sabato si svolgerà tra Sarnano, Comunanza, San Ruffino, Montappone e Pintura di Bolognola con rientro in serata a Sarnano. A Comunanza, cittadina d’origine picena in provincia di Ascoli, ci sarà una visita guidata, così come al museo del Cappello di Montappone, il paesino del fermano che ha sviluppato fin dal settecento la tradizione produttiva del cappello in paglia. L’impegno cronometrico della giornata sarà così suddiviso: al mattino poco dopo il via la prima sezione di 7 prove a Sarnano e poi la seconda sezione di 7 prove a Comunanza. Nel tardo pomeriggio in direzione di rientro a Sarnano terza sezione di 6 prove a Pian di Pieca, poi in salita verso Sassotetto la quarta sezione di 10 prove. Dopo la cena in altura a Pintura di Bolognola la suggestiva quinta sezione di 10 prove da effettuare in notturna prima di scendere verso Sarnano.

Domenica da Sarnano si andrà a Tolentino per visitare il museo dell’Umorismo nell’Arte per rientrare con la chiusura al ristorante “La Marchigiana”. Le ultime due sezioni di prove saranno la sesta a Sarnano con 7 prove poco dopo il via, poi a Tolentino l’ultima sezione di 7 prove presso la sede di Cabi Gomme.