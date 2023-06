di Laura Boccanera

Festa per i 100 anni di Vanda Pagani, la “piccola partigiana” civitanovese. Per lei anche il video messaggio della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Arrivare ad avere alle spalle “un secolo” di età è già di per sé un traguardo ragguardevole.

Ma se ci si arriva con la lucidità di pensiero e la forza di morale di Vanda Pagani che è pure tesserata del Pd, allora a festeggiarla è l’intero partito. Vanda infatti, oltre ad essere entrata di diritto fra le centenarie civitanovesi è anche la “tesserata” più agée del partito. Che oggi in via Mameli ha voluto omaggiarla con abbracci e tanti festeggiamenti. Per l’occasione erano presenti anche alcuni esponenti regionali del Pd: la deputata Irene Manzi, il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, Angelo Sciapichetti. E poi Francesco Micucci, Giulio Silenzi, Lidia Iezzi e molti degli iscritti. Presente con Vanda anche il figlio Franco Corelli. Per l’occasione anche la segretaria nazionale Elly Schlein ha fatto pervenire un suo biglietto e un videomessaggio di auguri, accolto da Vanda con emozione, nel quale ricorda la storia della partigiana civitanovese e se sottolinea la vita come esemplare. «Cara Vanda tanti auguri di buon compleanno – ha detto la Schlein – grazie per le tue battaglie, il tuo esempio, la tua testimonianza militante». Il circolo di Civitanova ha poi voluto omaggiare la sua tesserata storica con una targa di ringraziamento ed encomio.