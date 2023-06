di Laura Boccanera

Era in prima fila il 25 aprile a cantare “Bella ciao” e ricordare la liberazione dal nazi fascismo, quel regime che anche lei, giovane ragazza che viveva a Milano combatteva come staffetta partigiana portando le armi ai compagni in montagna.

E oggi è festa grande in via Lido per Vanda Pagani: “la piccola partigiana”, come viene descritta nel titolo del docufilm girato qualche anno fa dal regista Andrea Mandozzi, compie 100 anni.

Per l’occasione amici e parenti hanno “addobbato” la sua casa del borgo marinaro con palloncini e quel numero che significa un secolo di vita alle spalle, mai così pieno come nella vita di Vanda. Che quel numero ce l’ha scritto solo sulla carta d’identità e non nella testa, nel cuore o nella gambe. Una “ragazza” del ‘900 che tutt’oggi conserva una fierezza morale, una lucidità di sguardo e di pensiero da fare invidia (ed essere da esempio) a più di una generazione.

La sua testimonianza viva del passato e i suoi racconti fanno di lei infatti la memoria collettiva della storia. Originaria della Lombardia, fu iscritta al Pci e assistente della prima donna parlamentare disabile Vanda Dignani. Sabato alle 11 il Pd, partito a cui è tesserata, la festeggerà nella sede di via Mameli.