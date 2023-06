Una visita guidata all’interno dell’iconico Poltrona Frau Museum è stata l’occasione per i soci della Pro Loco 2.0 di Tolentino, organizzatrice dell’evento, di ricevere le tessere ufficiali di associati Unpli, dalle mani del presidente regionale Marco Silla. La realtà associativa Pro Loco 2.0, nata lo scorso anno per promuovere la città di Tolentino, non a caso ha scelto lo spazio espositivo che celebra i primi cento anni di storia di Poltrona Frau, lo storico marchio conosciuto in tutto il mondo simbolo di “Intelligenza nelle mani”: a conferma della mission dell’associazione che punta alla promozione e alla valorizzazione del territorio.

Alla visita guidata alla quale è seguita la consegna delle tessere, sabato scorso, erano presenti il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio Alessandro Massi, l’assessore al turismo Diego Aloisi oltre al presidente regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia Marco Silla e la presidente provinciale Silvia Pazzelli. Silla, nel corso dell’evento, ha assicurato alla Pro Loco 2.0, da ora ufficialmente confluita nel circuito nazionale, il suo sostegno e l’interessamento in virtù dell’alto numero di iscritti, ma soprattutto per l’entusiasmo che gli associati, principalmente giovani che vogliono mettersi a disposizione dando il proprio contributo con idee e competenze, gli hanno manifestato.

«Siamo arrivati a 130 iscritti e in moltissimi ci stanno chiamando per entrare e farne parte – spiega il portavoce dell’associazione locale Aldo Marcelli -. La prossima campagna di iscrizioni si aprirà a ottobre, in occasione della seconda edizione del Cappelletto Fest che, visto il grande successo della prima, lo scorso anno, abbiamo deciso che avrà un programma di tre giorni: 13-14-15. Proprio ieri sera, in una riunione – anticipa Marcelli -, abbiamo concluso l’approfondimento e l’organizzazione del prossimo evento: “La cena al contrario” in programma per venerdì 7 luglio. Una cena molto particolare, in centro storico, precisamente in via Ozeri, dove si inizia dall’amaro per concludere con l’antipasto. Il tutto – aggiunge il portavoce- accompagnato da musica con Karaoke affinché tutti i partecipanti possano divertirsi e passare una serata in allegria. Vorremmo farne anche altre dello stesso tipo in altri luoghi che abbiamo individuato e magari sconosciuti ai più, sempre con l’obiettivo di far vivere la nostra città in ogni suo angolo. Ma è ancora da programmare. Il nostro impegno, nel frattempo – conclude – è tutto concentrato e proiettato per l’evento di punta: la seconda edizione del Cappelletto Fest, dove contiamo di fare tante belle cose».