Bagno di folla per Cristina D’Avena a Tolentino, ospite speciale della Notte bianca dei bambini. Piazza della Libertà, sabato scorso, era gremita da un pubblico, formato da famiglie che avevano voglia di fare festa, che ha cantato e applaudito in maniera entusiasta le tante celeberrime sigle dei cartoni animati proposte in un crescendo musicale ed emotivo da Cristina D’Avena che ha replicato il grande successo ottenuto già nel corso del suo primo concerto tolentinate, nel 2019.

Prima di passare il microfono alla cantante, si è esibito il coro dei bambini che ha proposto alcune colonne sonore delle più famose tratte dai cartoni Disney e il coro delle ex coriste del Cantapiccolo che, ancora una volta si sono messe in gioco con ironia, sfoggiando un vistoso trucco e acconciature vintage e tanta bravura. A dirigere entrambi i cori Tiziana Muzi e ad accompagnare live sul palco “La banda dei ragazzini” composta dai musicisti Ugo pio Migliozzi, Leonardo Casadidio, Giovanni Falaschi, Elia Lanciotti. La serata è stata dedicata a Monica Muscolini, recentemente scomparsa e che aveva collaborato per la ricomposizione di quelle che erano coriste bambine e che oggi hanno ricomposto il coro delle “Grandi”.

A organizzare la Pro loco Tct, presieduta da Edoardo Mattioli che ha ringraziato tutti i collaboratori dell’associazione, gli enti che hanno patrocinato e collaborato alla buona riuscita dell’evento e tutti gli sponsor che hanno sostenuto la serata. Prossima iniziativa il lavoro, insieme al maestro Tiziana Muzi per la riproposizione del Cantapiccolo nella sua versione originale di concorso per canzoni per bambini inedite.