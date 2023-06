L’estate è il momento migliore per iniziare un percorso di cure naturali ed efficaci con le acque termali, per stare subito meglio e per prepararsi all’inverno. Raffreddori, otiti e mal di gola sono patologie che trovano particolare giovamento con le cure termali. Oltre al benessere delle vie respiratorie è bene pensare anche alla prevenzione per assicurarsi le giuste risposte immunitarie ai malanni della prossima stagione fredda. Il dottor Danilo Compagnucci, direttore sanitario delle Terme Santa Lucia di Tolentino, spiega perché.

Dottor Compagnucci, quando iniziare a fare prevenzione con le cure termali?

«Questo è il momento ideale per iniziare un ciclo di cure con le nostre acque termali che, oltre a svolgere un’azione curativa e antinfiammatoria, stimolano efficacemente il sistema immunitario e fortificano l’organismo contro i malanni di stagione. I sintomi si alleviano e il paziente è meno sottoposto a complicazioni o ricadute. Il nostro motto è “Per un inverno in salute, fai prevenzione in estate” e le persone che approfittano della bella stagione per una cura termale sono testimoni del risultato».

Quali sono le più frequenti patologie delle vie respiratorie che possono beneficiare delle cure con le acque delle Terme Santa Lucia? «Le cure alle Terme Santa Lucia hanno una riconosciuta efficacia terapeutica nelle riniti allergiche e in numerose patologie croniche come bronchiti, rinosinusiti, faringiti, laringiti, otiti catarrali che traggono giovamento dall’utilizzo delle acque salsobromoiodiche e solfuree. Per trattare queste patologie si utilizzano diverse terapie inalatorie: aerosol, inalazioni, docce nasali, nebulizzazioni anche a ultrasuoni ed insufflazioni. Le acque vengono nebulizzate, a diversa temperatura e con tecniche di cura differenti, in modo che possano arrivare in profondità conservando le loro benefiche proprietà».

Quali tipi di acque vengono utilizzate per le cure inalatorie?

«La città di Tolentino vanta nel proprio territorio la presenza di tre tipi di acque dalle proprietà curative. Dalle sorgenti di Rofanello sgorgano l’acqua salsobromoiodica e l’acqua solfurea che sono efficaci per la prevenzione e la cura di numerose malattie delle vie respiratorie, malattie otorinolaringoiatriche e malattie reumatiche.

Inoltre dalla sorgente Santa Lucia proviene l’acqua bicarbonato-calcica, che è indicata nelle malattie dell’apparato urinario e gastrointestinale. Viene assunta come bibita nella cura idropinica ed ha una spiccata capacità di diluire le urine, favorendo la diuresi e l’eliminazione di piccoli calcoli e della renella».

Come è possibile accedere alle cure tramite il Servizio Sanitario Nazionale?

«Molte persone non sanno che si può usufruire ogni anno di un ciclo di cure termali gratuito, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sostenendo il solo pagamento del ticket. Per accedere a questo servizio è necessario presentarsi alle Terme Santa Lucia con l’impegnativa del medico di famiglia, completa di diagnosi e dell’indicazione del ciclo di cure termali da effettuare».

Quali sono le novità per raggiungere le Terme Santa Lucia di Tolentino? Come informarsi sulle cure termali?

«Da molte città delle province di Macerata e Fermo sono stati attivati i bus navetta per raggiungere lo stabilimento termale di Tolentino. Per informazioni sulle prenotazioni, è possibile contattare il front office delle Terme al numero 0733 968227 o tramite Whatsapp al numero 339 755 5934. La stagione termale proseguirà fino all’11 dicembre, siamo tornati alla normalità dopo il periodo del Covid-19 e si possono effettuare le cure in totale sicurezza».

Le Terme Santa Lucia si trovano a Tolentino in contrada Santa Lucia, a 450 m sul livello del mare, in un ambiente naturale di rara bellezza dove il panorama collinare si fonde con un fitto bosco secolare. Lo stabilimento termale, funzionante fin dal 1937, è immerso in un parco dotato di zone riposo, zone gioco per i bambini e un percorso benessere attrezzato all’interno del bosco.

Per info e prenotazioni è a disposizione il numero 0733 968227, Whatsapp al numero 339 7555934 oppure è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected]. Visitate il sito www.termesantalucia.it per conoscere tutti i servizi offerti.

(Articolo promoredazionale)