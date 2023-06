“Buonasera Marche Show”, il talk itinerante della nostra regione targato Filodiffusione di Paolo Filippetti, arriva a Cingoli, per una puntata interamente dedicata al florido mondo sportivo e alla promozione e alla cura del meraviglioso territorio cingolano: appuntamento domani alle 21,30 in viale Valentini. Tante le testimonianze per una serata che, come spesso con il Buonasera Marche Show, mescola informazione a sorrisi. A fare gli onori di casa ci saranno: il sindaco Michele Vittori, il presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone Matteo Cicconi e con loro sul palco il neoeletto presidente della Pro Loco Elena Schiavoni.

Ci sarà poi ampio spazio per parlare di sport, visto che a Cingoli sono davvero numerose le società sportive che si adoperano nelle varie discipline. Dalla ruzzola, alla pallamano, dal motocross alla ginnastica, dal calcio-calcetto alle bocce, equitazione, pallavolo, tiro a segno, pesca sportiva, ciclismo, tennis i rappresentanti e alcuni ragazzi, saliranno sul palco per raccontarsi un po’. A Cingoli poi, non si può non parlare di territorio e delle bellezze naturali. Saliranno quindi sul palco, le importanti realtà che sono legate ai “percorsi del benessere” dal mondo del bike, e-bike, al nordic walking, alle passeggiate a cavallo.

Preziosissimo il lavoro di queste realtà, che aiutano a promuovere questi percorsi, patrimonio della città e fiore all’occhiello di Cingoli. Infine, spazio anche al mondo della scuola. Per la categoria di studente/atleta, saliranno sul palco gli studenti che si sono contraddistinti.