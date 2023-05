Si separano per la prima volta dalla nascita del club le strade dell’Atletico Macerata e del suo allenatore, il 40enne Marco Cencioni (che è anche redattore di Cronache Maceratesi). A comunicarlo la stessa società, militante nel campionato di Seconda Categoria, attraverso un comunicato stampa:

“L’Atletico Macerata era ancora in fase embrionale quando per la prima volta la sua strada si è incrociata con quella di mister Cencioni. Era il 2018 e l’imprinting del tecnico sarnanese è stato fondamentale per la creazione e lo sviluppo della cultura della neonata società, così come l’Atletico ha contribuito e alimentato la leggenda del “Cholo de Sarnà” (il paragone è con l’Atletico Madrid di Diego Simeone).

In cinque anni abbiamo condiviso tutto, dall’euforia più travolgente ai dolori più strazianti, abbiamo vinto e perso, attraversato una pandemia, abbiamo visto nascere delle bellissime famiglie, ma soprattutto abbiamo creato un’identità forte e destinata a durare.

Per un lustro abbiamo fieramente e ripetutamente scritto “L’Atletico di Mister Cencioni”

L’Atletico di Mister Cencioni ha espugnato Monte San Martino in un caldo pomeriggio d’Agosto.

L’Atletico di Mister Cencioni ha alzato la coppa a Loro Piceno.

L’Atletico di Mister Cencioni ha festeggiato il più memorabile dei 25 di Aprile.

L’Atletico di Mister Cencioni non è sceso in campo il 2 Novembre 2019.

L’Atletico di Mister Cencioni ha vissuto il suo momento più basso a Sefro prima del lungo stop forzato.

L’Atletico di Mister Cencioni è stato costretto ad un anno in gabbia prima di prendersi una rivincita meritata e fortemente voluta.

L’Atletico di Mister Cencioni ha ottenuto il miglior risultato nella storia della nostra associazione.

Per la prima volta in un lustro l’Atletico Macerata non ripartirà da mister Cencioni, le nostre strade si dividono di comune accordo. A Marco possiamo solo dire “Grazie per questi cinque indimenticabili anni, sappiamo per certo che ogni dirigente, giocatore o tifoso passato anche solo vicino all’universo Atletico il sabato andrà a buttare un occhio al risultato della squadra allenata dal Cholo de Sarnà. E se mai il destino dovesse farci rincontrare da avversari possiamo solo augurarti di vincere 28 partite su 30”.