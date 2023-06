di Mauro Giustozzi

Non solo 1000 Miglia ma anche settimana dei motori storici quella che andrà dal 10 al 18 giugno e che porterà tanti eventi collaterali prima e dopo il passaggio e la sosta in città del 14 giugno della colorata carovana di 400 auto storiche.

Dalla rievocazione della corsa in salita Tolentino- Colle Paterno al concerto al teatro della Filarmonica dell’artista ucraina Olena Kocherga che avrà anche lo scopo di raccogliere fondi a favore degli esulti del paese in guerra con la Russia fino al Lancia Story con l’esposizione al centro commerciale Valdichienti di ben dodici veicoli che hanno fatto la storia di questo prestigioso marchio italiano.

La toccante storia di Olena era stata raccontata nelle scorse settimane da Carlo Cambi sulle colonne di Cronache Maceratesi. La storia di una musicista di prima grandezza, che dall’orchestra di Zaporiggia è passata a suonare per le strade della nostra. Fino all’invasione era la solista dell’orchestra sinfonica, ha dovuto lasciare tutto e ora vive suonando dove capita. Il Macerata opera festival e la vicesindaca Francesca D’alessandro hanno risposto presente all’appello lanciato da Cronache Maceratesi ‘abbracciando’ Olena che con ogni porbabilità si esibirà anche allo Sferisterio-

Oltre al pranzo che sarà offerto ai partecipanti alla 1000 Miglia e nel cui menù è stato inserito il piatto doc del capoluogo, ossia i Vincisgrassi alla Maceratese stg. Ad illustrare quelli che saranno gli eventi collegati a questa kermesse di auto storiche, che ha avuto un’anticipazione con l’esposizione di alcuni modelli nel piazzale antistante la biblioteca Mozzi Borgetti dove si è tenuta poi la conferenza stampa, sono stati

Riccardo Sacchi, assessore comunale allo Sport, Francesca D’Alessandro vice sindaca, Danilo Doria, comandante Polizia locale, Enrico Ruffini, presidente Aci Macerata, Armando Grassetti, organizzatore rievocazione Tolentino-Colle Paterno, Paolo Paciaroni, presidente federazione cuochi ‘Antonio Nebbia’, Roberto Carlorosi, organizzatore Expo Lancia Story, Gianluca Tittarelli direttore centro commerciale Valdichienti e Renato Coltorti in rappresentanza del Rotary Macerata.

«Abbiamo varato questa serie di iniziative collaterali al passaggio della 1000 Miglia – ha detto Riccardo Sacchi – proprio perché la città ha voluto unire le proprie forze per dimostrare quanto è importante a livello di visibilità ed incoming turistico questo evento che catapulta nei nostri territori 400 equipaggi e tutta l’organizzazione della manifestazione. La nostra amministrazione conferma con questa iniziativa quanto sia importante per Macerata l’indotto turistico che viene portato da eventi sportivi o culturali che incidono nell’economia della città».

Dal canto suo il comandante della Polizia locale, Danilo Doria, peraltro appassionato delle auto storiche, ha ribadito quelli che saranno gli interventi necessari per ospitare la carovana in città. «Logistica e controlli saranno il nostro lavoro per il 14 giugno -ha sottolineato- un mercoledì nel quale è stato sospeso il mercato settimanale. Nei prossimi giorni sarà emanata l’ordinanza per consentire il passaggio in sicurezza della 1000 Miglia, in particolare per le zone come centro storico, Sferisterio e Giardini Diaz che saranno interdetti al traffico. Saranno individuati percorsi alternativi e per i residenti date le indicazioni precise per raggiungere le proprie abitazioni».

Enrico Ruffini, presidente dell’Aci Macerata, ha ricordato poi come negli ultimi dieci anni per ben cinque volte la 1000 Miglia sia transitata nel capoluogo e per due volte abbia effettuato la sosta pranzo. «Si è voluto creare attorno all’evento del 14 giugno una serie di iniziative collaterali di qualità – ha affermato Ruffini – ad iniziare dalla rievocazione con auto storiche della corsa in salita Tolentino-Colle Paterno che quest’anno tocca i cento anni, essendo andata in scena per la prima volta nel 1923.

Poi il 13 giugno al teatro della Filarmonica ci sarà il ‘Concerto per riflettere sull’Ucraina’ dove suonerà la flautista ucraina Olena Kocherga con ingresso ad offerta ed incasso devoluto agli esuli dell’Ucraina per arrivare al Lancia Story dal 16 al 18 giugno che vedrà in esposizione dodici veicoli della storia di questa casa automobilistica italiana tra le più note e importanti di sempre».

Paolo Paciaroni, presidente dell’associazione maceratese cuochi ‘Antonio Nebbia’ ha ribadito come si sia voluto inserire nel menù che sarà offerto ai 400 equipaggi della 1000 Miglia il piatto dei Vincisgrassi alla Maceratese col marchio stg che verrà preparato dall’Alberghiero di Cingoli mentre la vice sindaca Francesca D’Alessandro ha ribadito come si tratti di una vetrina importante per la città ospitare il passaggio delle auto storiche mentre Armando Grassetti vice presidente della Scuderia Marche ha ricordato come «la Tolentino-Colle Paterno è arrivata alla quinta edizione della rievocazione storica che agli inizia ha visto la presenza non solo di Enrico Ruffini come pilota ma anche di grandi del passato come Fagioli, Nuvolari e Ludovico Scarfiotti».

Roberto Carlorosi è stato il deus ex machina dell’organizzazione dell’evento Lancia Story, con dodici auto che dal 1926 agli anni Ottanta saranno in esposizione al centro commerciale Valdichienti, il cui direttore Gianluca Tittarelli ha ricordato come «saranno posizionate nella galleria del centro e come queste auto che hanno fatto la storia della Lancia arrivano in un luogo affollato di persone, di appassionati, che sicuramente saranno incuriositi».

In conclusione Renato Coltorti del Rotary Macerata ha voluto sottolineare il senso dell’iniziativa che mette assieme il concerto della flautista ucraina alla Filarmonica e il passaggio della 1000 Miglia. «Unisce la bellezza e l’universalità che hanno la musica e le auto d’epoca -ha detto- e mi auguro che i maceratesi possano far sentire concretamente la loro solidarietà e vicinanza all’Ucraina ed agli esuli che sono dovuti fuggire causa guerra».