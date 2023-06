Il comandante della stazione dei carabinieri di San Severino, il luogotenente Massimiliano Lucarelli, nominato cavaliere dal presidente della Repubblica. Il sottufficiale dell’Arma ha ritirato il diploma dell’Ordine che gli è stato consegnato dal prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Candido, e dal sindaco Rosa Piermattei.

Il comandante dei carabinieri di San Severino (dal 2017) in precedenza ha prestato servizio al Raggruppamento operativo speciale di Torino prima e di Ancona poi ed è stato comandante della stazione di Ussita. Il prestigioso riconoscimento è arrivato dopo anni di attività nell’Arma del luogotenente che ha ottenuto diversi encomi e riconoscimenti, in particolare per le importanti indagini svolte e per il soccorso alla popolazione durante l’emergenza terremoto.