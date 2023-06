di Stefano Fabrizi

Ancora un fine settimana con tanti appuntamenti per tutti i gusti in giro per le Marche.

Appuntamenti di oggi

Macerata (Villa Potenza) – Gran finale rock al Bar Teatro Bocciofila. In arrivo 20 band per quattro serate di musica live in ricordo degli amici Paolo Zico e lo Sciacallo Camillo. Oggi si inizia alle 21, domani e domenica alle 17, sempre ingresso libero.

Civitanova – Clementino sarà ospite speciale (dalle 21.30 in piazza XX Settembre ad ingresso libero) all’interno di Ri-suona la piazza, spazio per spettacoli inaugurato lo scorso anno. Prima del live di Clementino l’esibizione di Melissa Agliottone. Dalle 15 fino al dopo cena intrattenimenti vari al Lido Cluana con Lido in Gioco. Info: 0733-812936 – [email protected] ù

Sant’Elpidio a Mare – Tornano oggi e domani in piazza Matteotti i concerti di MayDay, il festival di musica indipendente e arti ideato dai giovani di GamLab. Quattro i concerti in programma stasera in piazza Matteotti: apertura alle 21.30 con Atarde, poi Angelica, Mobrici, e Klaus’s Branch. Domani appuntamenti dalle 20 con l’aperitivo “L’epopea dell’elettronica marchigiana” con Silvia Veroli e Paolo Bragaglia seguito Macchine Nostre A/V Live Set (al Cortile del Cunicchio) e, alle 23 dal dj Set Hipop con Jacopo Galletta, Ercy, Jann in piazza Gramsci.

Fano – Alle 19 alle Tenute Urani Rossini Vs Mozart con i Fiati dell’Orchestra Rossini e l’attore Giuseppe Esposto. Biglietto 25 euro (under 12 15 euro). Il costo include il concerto e la degustazione. Info e prenotazioni: 3294486830

Osimo – Nell’atrio del palazzo municipale alle 18 il concerto “Dal Risorgimento alla Repubblica” con musiche di Rossini, Bellini, Verdi. Eseguono i Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Ettore Papadia al pianoforte.ù

***

Appuntamenti di sabato 3 giugno

Pesaro – In via Castelfidardo a Pesaro torna la terza edizione di “Calicity. L’estate in un sorso” il festival enogastronomico dedicato alle Cantine della provincia di Pesaro e Urbino e agli esercizi commerciali presenti nella via. Tra le novità dell’edizione 2023 il concerto dal vivo della Band di Joe Castellani e diretta live di Radio Incontro.

Pesaro – Finale regionale Marche 2023 del Concorso Miss Grand International Italy alla Giara Ristorante Pizzeria Dancing (strada la grottaccia di Pesaro). La serata si preannuncia ricca di sorprese e tanto divertimento. In palio anche il titolo di Miss Mascotte. Per le vincitrici il pass per la Finale Nazionale dal 7 all’11 giugno a Matera.

Recanati – Alle 17 nella sala ex-granaio di Villa Colloredo Mels, la presentazione del libro “Attraverso i vapori del Matteo Bruzzo: La saga della famiglia Giorgi dall’Italia al Brasile”. Edito nella Collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” il volume racconta la storia della famiglia Giorgi, partita da Recanati per il Brasile nel 1894, la cui vicenda migratoria è stata ricostruita dalla discendente diretta Priscila Gambary con un minuzioso lavoro di ricerca durato anni.

***

Appuntamenti di domenica 4 giugno

Pieve Torina – Alle 10 “Il sentiero delle acque” per Riverberi di Risorgi Marche con il poliedrico artista Roberto Lucanero. Info e biglietti: prenotazione gratuita su Eventbrite, maggiori informazioni su tam.it. Recanati –

Recanati – Ospite per la rassegna Versus curata dall’associazione Lo Specchio la poetessa Arundhathi Subramaniam. L’appuntamento al Centro Mondiale della Poesia alle 17,30. L’ingresso è libero. Sono previste incursioni musicali curate dal Maestro Marta Marrocchi.

***

Ed ecco gli eventi del by night nei locali della regione con diversi ospiti come Cristian Marchi, Matteo Borghi, Dik Dik, Andrea Damante e dj Ringo.

Stasera – Lo Shada di Civitanova torna con Estate a 2000 e un altro doppio appuntamento di qualità. A cena infatti arriva Matteo Borghi e il dopocena invece nell’area club special guest Cristian Marchi. Domani special guest in consolle Manuelito Hell Raton. Al Casacon di Sirolo Dik Dik in concerto. After Dinner dj set Davide Domenella. Sia domani che domenica Sunset Dj set e live music per il dinner. Si balla anche al Miù Discodinner di Marotta, al ristorante Madeira di Civitanova, al Kontiki Club and Restaurant di San Benedetto con Jacopo Ciarmela e alla Terrazza di San Benedetto con Hola Chica e domani “Never Stop Dreaming”.

Domani – Inaugurazione per il Le Gall di Porto San Giorgio. Il locale del patron Angelini si spalanca all’estate e lo fa subito con uno special guest, dj Andrea Damante. Al Mamamia di Senigallia 4 DJs. Ingresso gratuito per tutti entro le 01.30. In consolle: Ringo, Cirillo, Fabrizio Fattori, Gilberto. Si balla anche alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, al Jonathan e al Geko di San Benedetto del Tronto e al Moyto Beach Porto Sant’Elpidio. In collaborazione con marcheinfinite.com