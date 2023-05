Torna Ri-suona la piazza e a Civitanova arriva Clementino. Ad aprire le danze degli appuntamenti estivi civitanovesi ci penserà infatti il noto rapper che, terminata l’esperienza Rai come giudice di The Voice of Italy, è a spasso per l’Italia. Sarà ospite speciale a Civitanova venerdì, Festa della Repubblica (dalle 21.30 in piazza XX Settembre ad ingresso libero), all’interno di Ri-suona la piazza, spazio per spettacoli inaugurato lo scorso anno.

Prima, infatti, dalle 15 fino al dopo cena, ci sarà al Lido Cluana Lido in Gioco: verranno allestiti per l’occasione giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia, laboratori e altre attività per il divertimento di grandi e piccoli. Ad aprire la performance di Clementino è prevista la partecipazione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids.

L’evento, gratuito, è organizzato dall’Azienda Teatri con il Comune – assessorati alla Cultura e al Turismo – con la collaborazione di Futura Unisce. La viabilità in centro subirà alcune modifiche il 2 giugno. A tale proposito sul sito del Comune è stata pubblicata l’ordinanza con tutte le variazioni. Ricordiamo, inoltre, che l’Azienda Teatri lancerà poi ad agosto il suo nuovo format, FestivalVarco – La grande musica a due passi dal mare: un contenitore musicale dove incontrare grandi artisti e interpreti della musica nella centralissima arena che verrà allestita al Varco sul Mare (dalle ore 21.30) con concerti di Daniele Silvestri (1° agosto), Francesco Gabbani (3 agosto) e Al Bano (5 agosto). Per questi tre spettacoli (Silvestri, Gabbani e Al Bano) i biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets: online e punti vendita autorizzati.