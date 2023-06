Il Le Gall si prepara ad un’estate “caliente” al ritmo caraibico, in arrivo Dj Damante, le star di Tik Tok e il protagonista di Mare fuori. Le notti di Porto San Giorgio si preparano a tingersi del colore del Le Gall, la discoteca sulla spiaggia della costa fermana.

E’ tutto pronto per l’inizio della stagione che parte sabato 3 giugno e che sarà costellata di appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e della mondanità. Tanti ospiti, format danzanti tra i più frequentati in Italia e bella gente e collaborazioni prestigiose per un’estate tutta da vivere a mille. Si parte, come detto, sabato 3 giugno con il Re-opening dopo la pausa invernale.

Il locale di Daniele Maria Angelini, tirato a lucido per la stagione, ospiterà per l’apertura Andrea Damante, Dj famoso e re del gossip che approda per la prima volta nella costa fermana. Il programma dell’estate è nutrito di ospiti e appuntamenti da non perdere: dal 20 giugno il martedì è “caraibico” e tutto da ballare con il coinvolgimento dei maestri di ballo da tutta Italia e delle scuole di danza latino americane. Il 10 giugno ritorna il sabato il format “Senorita” al ritmo del raggaeton e con le coreografie spaziali del corpo di ballo, vera attrazione della serata. Con il mese di luglio inizia una collaborazione ai massimi livelli con la discoteca numero 1 in Italia: il Cocoricò. Dal 19 luglio ci sarà un po’ del tempio dell’house romagnola a Porto San Giorgio grazie alla partnership consolidata fra il patron Angelini e il direttore artistico del Cocoricò Fabrizio “Bardo” Bardoni per una versione “on the beach” e in collaborazione con Giovanni Perna, Edoardo Ascani e lo chalet 7.9. Ad aprire il format Dj Ralph.

Il mondo delle serie tv irrompe con la presenza di uno degli attori più amati del fenomeno tv “Mare fuori”. Artem Tkachuk, Pino di Mare fuori, già noto per aver interpretato Tysone ne “La paranza dei bambini” sarà al Le Gall. Dal cinema al mondo dei social, il Le Gall, sempre in ascolto delle trasformazioni e tendenze, ospita la stella di Tik Tok da oltre 2 milioni di follower RoberryC, al secolo Roberta Carluccio divenuta famosa per i suoi video di allenamenti e per le doti fisiche. A luglio e agosto, la musica suona il pentagramma di Mamacita, il format numero uno in Italia arriva per la prima volta sulla riviera fermana in collaborazione con Radio 105 e con il dj e vocalist Max Brigante, melting pop di sonorità urban quali hip hop, r&b, reggaeton e moombahton. Presente come al solito la famiglia dello staff Donoma in trasferta sulla costa sangiorgese, con Luca Moretti Dj, Mat Vox vocalist e dj Luv.

«Auspichiamo una stagione importante – ha detto Daniele Maria Angelini che arriva da un inverno di soddisfazioni al Donoma di Civitanova – con la speranza di avere alle spalle le criticità del Covid e godere a pieno della bellezza, della spensieratezza e della vivacità che l’estate porta con sé. Assieme al sindaco Vesprini e a tutta l’amministrazione vogliamo essere parte attiva per rafforzare l’attrattività del territorio. Al Le Gall arrivano persone da tutta la provincia di Fermo, Macerata e dall’Anconetano, ma anche dall’Abruzzo. Siamo in una posizione baricentrica e Le Gall rappresenta un’attrazione turistica. Per far sì che tutto possa svolgersi in piena sicurezza abbiamo rafforzato la security che è la stessa del Donoma dove ha svolto un ottimo lavoro e ci auguriamo di poter lavorare in tranquillità e con la massima sicurezza per tutti, come al solito daremo la massima e completa collaborazione alle forze dell’ordine e con la Questura stiamo avviando un proficuo confronto per agevolare al massimo la serenità dei residenti, del pubblico e di tutti gli operatori della sicurezza».

(Articolo promoredazionale)