Esami per il salvamento, 12 nuovi bagnini “approvati” dalla Capitaneria di porto. Esame superato per Daniele, Nicolò, Andrea, Nader, Michelangelo, Nathan, Noah, Veronica, Eugenio, Riccardo, Mattia e Salvatore, i ragazzi e le ragazze del gruppo di giovani aspiranti bagnini del gruppo di Potenza Picena della società nazionale di Salvamento. La formazione dei bagnini di salvataggio è estremamente rigorosa e richiede una combinazione di abilità fisiche, conoscenze teoriche e competenze pratiche. Prima di poter accedere all’esame presso la capitaneria di porto, i candidati hanno seguito un corso intensivo di formazione che copre una vasta gamma di argomenti. Con l’inizio della stagione balneare lavoreranno per garantire la sicurezza dei bagnanti lungo le coste maceratesi. Gli istruttori augurano loro “mare calmo e vento in poppa”.