Un cittadino di Tolentino, Gashi Gzim ha proposto all’amministrazione comunale, come opera di abbellimento urbano, l’apposizione della statua di santa Teresa di Calcutta all’interno dei giardini pubblici “Parco vittime delle foibe” di viale Benadduci. «Considerato che l’opera ha una finalità di interesse collettivo e non comporta oneri a carico del Comune e precisate le modalità per l’esecuzione dei lavori – si legge nella nota – il sindaco Sclavi e la giunta hanno autorizzato l’apposizione della statua, opera di abbellimento urbana proposta e a completo carico del signor Gashi Gzim, come da progetto presentato a firma dell’architetto Massimo Staffolani e il relativo calcolo per la verifica statica a firma dell’ingegner Fabio Massaccesi.