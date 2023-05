Il comune di Tolentino promuove il centro estivo “Sport gioco avventura” che si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman allo stabilimento balneare Filippo di Civitanova, dove, divisi in piccoli gruppi, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione (giochi sul bagnasciuga, giochi in acqua, giochi con la sabbia, tornei sportivi, baby dance, acquagym, balli). Il centro estivo è riservato a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni (dalla prima elementare alla terza media).

«Siamo lieti di poter contribuire anche quest’anno all’organizzazione della colonia estiva con un format tutto nuovo a partire dall’associazione promotrice – afferma l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni -, nota per il suo impegno in attività ludiche sportive e inclusive. Quest’estate abbiamo voluto e cercato di dare alle famiglie diverse possibilità di far trascorre ai figli attività differenti per tutte le esigenze e tutte le abilità. la colonia marina è una di queste».

Il programma settimanale prevede animazione, giochi in spiaggia, e tanto sport: calcio, beach volley, acquagym. Il 12 e 26 luglio i ragazzi trascorreranno la giornata all’acquaparco “Verdeazzurro”. I costi sono di 92 euro (due settimane) oppure 184 euro (un mese). Iscrizioni entro sabato 10 giugno. Per informazioni: Uisp comitato Macerata (3492521998 e [email protected]).