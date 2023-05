Tanti anni di progetti e iniziative dell’associazione “Amici Per”, tanti anni di attività: 15 il prossimo settembre. A descriverli e raccontarli tutti è stato, nel tempo, Alessio Tavoletti, professore di grafica e fotografia e pittore. Per questo Amici Per ha voluto allestire una mostra, insieme a lui, con ottanta delle sue opere più preziose e simpatiche, ironiche, allegre e a tratti sagaci. L’appuntamento per l’inaugurazione è domani, sabato 20 maggio, alle 17,30 nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà, a Tolentino.

Il suo acquerello è capace di tratteggiare la vita e le caratteristiche dell’umanità, in un modo lieve e delicato. Accanto, una sezione sempre curata dal professionista, sui progetti svolti dall’associazione Amici Per, con 9 pannelli grafici e illustrati che ripercorrono i 15 anni d’impegno associativo in Africa e in Italia.

«Il professor Tavoletti è il grafico che negli ultimi 10 anni si è occupato della comunicazione della nostra associazione e lo ha fatto gratuitamente, com’è nello spirito volontario che ci contraddistingue – si legge in una nota degli organizzatori -. Non tutto, infatti, può e deve essere monetizzato e la nostra associazione indirizza esclusivamente ai progetti di solidarietà tutte le offerte che vengono raccolte. Ad Alessio abbiamo, allora, deciso di dedicare il nostro tempo e il nostro spirito organizzativo, invece del denaro, e, a partire dal 20 maggio fino al 4 giugno, grazie all’Amministrazione comunale di Tolentino, abbiamo individuato uno spazio in cui possa esprimere la sua creatività. Questi gli orari di apertura della mostra: giovedì, venerdì e sabato ore 18-20. Domenica 10-13/16-20. Per info: 333/1202322.