Giornata di prevenzione del diabete con lo screening gratuito. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Tutela Diabetici di Macerata e Tolentino Odv in collaborazione con il Cisom – gruppo Macerata, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e con l’unità di Diabetologia, Endocrinologia e Nutrizione Clinica dell’ospedale di Macerata con il patrocinio dell’Ast Macerata, dell’Atdm – federazione regionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei diabetici marchigiani e del centro commerciale ValdiChienti. La manifestazione si svolgerà sabato 20 maggio dalle 10 alle 18 proprio al centro commerciale ValdiChienti di Piediripa di Macerata. Lo screening è gratuito ed anonimo, eseguito da medici diabetologi ed infermieri sotto la guida del dottor Gabriele Brandoni, direttore dell’unità di Diabetologia e Nutrizione Clinica dell’ospedale di Macerata. Lo screening prevede il rilievo del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della glicemia e del B.M.I. La cittadinanza è invitata a partecipare.

«Le persone con diabete nel nostro Paese sono più di 3 milioni e mezzo, con una crescita del 60% dal 2000 al 2020 – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori -. In questo periodo i diabetici sono passati dal 3,8% della popolazione al 5,8%. Una tendenza che trova riscontro a livello europeo. Tra le cause della diffusione del diabete c’è sicuramente l’invecchiamento della popolazione, che si accompagna a stili di vita sempre più sedentari e l’aumento di sovrappeso o obesità: va aggiunto che il dato statistico riflette anche i miglioramenti nell’approccio alla malattia, con diagnosi più tempestive e cure che prolungano l’aspettativa di vita dei diabetici. Sono circa 13mila i pazienti diabetici che afferiscono ai centri di diabetologia dell’Ast di Macerata ed oltre il 70% vengono seguiti dall’equipe del dottor Brandoni, composta da tutte le figure professionali (medici, infermieri, podologi, dietisti). Oggi è uno dei più grandi delle Marche. Nel corso degli anni la struttura di Macerata è diventata un punto di riferimento regionale sia per il numero dei pazienti seguiti, che per la qualità dei servizi offerti».

Proseguono gli organizzatori: «La collaborazione che il dottor Brandoni ha tessuto con gli altri reparti che operano all’ospedale di Macerata come la Cardiologia, l’Oculistica, la Neurologia, la Radiologia interventistica, la Nefrologia, la Ginecologia rende questa struttura una delle eccellenze in tutta la Regione Marche. I medici della Diabetologia di Macerata seguono i pazienti diabetici anche negli ambulatori di San Severino, Tolentino e Recanati. Il modello maceratese di cura del diabete è uno dei più efficienti di tutta la Regione Marche e grandi progressi sono stati fatti negli ultimi anni nella lotta a questa malattia cronica». Per informazioni sulla manifestazione contattare l’Atd Macerata e Tolentino Odv al numero 3314822691 o [email protected]