Battiston apre il Civitanova film festival

Taglio del nastro domani per il Civitanova film festival 2023. Una nona edizione che che si articola in tre mesi di programmazione e che parte subito forte con una prima tre giorni al cine-teatro Cecchetti. Il calendario prenderà il via alle 9,30 con il matinée dedicato alle scuole, con la proiezione di Corti Young, in collaborazione con l’istituto comprensivo Via Tacito, mentre l’apertura ufficiale ci sarà alle 21, con i saluti istituzionali. Alle 21,15, al Cecchetti, verrà proiettato il film Io vivo altrove (ingresso 4 euro) commedia del 2023 per la regia di Giuseppe Battiston. L’attore friulano sarà il primo ospite del CFF 2023 e, al termine del film, incontrerà il pubblico per un dibattito. Per Battiston, tre volte miglior attore non protagonista ai David di Donatello con “La passione”, “Non pensarci” e “Pane e tulipani” e con due Nastri d’Argento in bacheca per “Perfetti sconosciuti” e “Senza arte né parte”, il film rappresenta il debutto in regia: saranno quindi tanti gli argomenti e le emozioni da condividere in sala. Si prosegue poi sabato 20 maggio, sempre al Cecchetti. Alle 17.30 la proiezione del film Vertigo – La donna che visse due volte, di Alfred Hitchcock (ingresso gratuito) e, dopo una pausa, alle 21.15 con la pellicola Amusia e il successivo incontro con il regista Marescotti Ruspoli (ingresso 4 euro). Domenica 21 maggio si concluderà la prima parte della nona edizione con la proiezione alle 18.15 del cortometraggio Dalle macerie verso la luce, realizzato dai ragazzi dell’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci di Civitanova Marche, e alle 21.15 la proiezione del documentario Aftershock – La terra tremano e l’incontro con Giorgio Felicetti (ingresso libero).