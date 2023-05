Il Comune di Recanati ha presentato oggi la prima edizione della Festa della birra che si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio nella centralissima piazza Giacomo Leopardi.

“Diamo il via alla prima edizione della Festa della birra di Recanati – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – un evento dedicato ai giovani della città che vedrà trasformare la nostra piazza Giacomo Leopardi in un grande pub dove gustare insieme le migliori birre artigianali abbinate alla gastronomia locale. Tanti sono gli eventi culturali e sociali che faranno da corollario alla festa previsti in questo ricco e speriamo senza pioggia fine settimana. Dalla passeggiata inclusiva Svicolando Recanati fino alle inaugurazioni di due mostre qui nel Palazzo del Comune.”

La Festa della birra è organizzata dal Comune di Recanati in collaborazione con la Pro Loco e con gli operatori commerciali dei bar e dei pub del centro storico. “L’idea di organizzare la festa della birra a Recanati è venuta a seguito del grande successo riscosso dallo street food – ha detto il vice sindaco Mirco Scorcelli – numerosi saranno gli stand e i gazebi con tavoli e sedie allestiti dai nostri operatori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Sarà un piacere condividere insieme nella nostra bella piazza il buon cibo locale con le variegate birre nazionali ed internazionali e la musica dal vivo.”

Una grande festa dove giovani e famiglie potranno gustare le varie tipologie di birre artigianali e scoprire inconsueti abbinamenti con la gastronomia locale. “La Pro Loco di Recanati è una costola importante per la nostra Amministrazione nell’organizzazione degli eventi per la comunità e per visitatori e turisti, da oggi la Festa della birra si aggiungerà come un nuovo e atteso appuntamento nel nostro fitto calendario di eventi annuali. – ha affermato l’ assessora alle Culture e al Turismo Rita Soccio – Un fine settimana particolarmente intenso che vede protagoniste anche le scuole degli Istituti Comprensivi di Recanati in un bel progetto internazionale dedicato alla sensibilizzazione e alla tutela dell’ecosistema marino.”

“Laboratori artistici ambientali” questo il nome del progetto coordinato dalla designer colombiana Maria Claudia Termes Velasques che ha coinvolto gli studenti di Recanati. “Il progetto ha visto gli alunni protagonisti in un’attività di raccolta di rifiuti sulle spiagge di Porto Recanati e di riciclo degli stessi in una installazione artistica che verrà presentata sabato prossimo in Comune”, ha spiegato la maestra Paola Agostinelli di cittadinanza attiva. Presente in conferenza stampa anche la designer Maria Claudia Termes Velasques che dopo aver espresso i complimenti al Sindaco e agli Assessori per la grande bellezza della città di Recanati ha messo in rilievo l’importanza di far lavorare insieme i bambini in un’unica opera d’arte che simboleggia l’obiettivo comune di tutela del mare. Un’ iniziativa che sarà motivo di confronto sul web con gli altri progetti internazionali della designer colombiana in collaborazione con l’Università della Pace.

La Festa della birra prenderà il via sabato in piazza Leopardi alle 17 tra le note di un Dj set, con l’apertura degli stand di birra e di gastronomia. Alle o21,30 salirà sul palco Marumba & Playmore Band, per un concerto live all’insegna della musica reggae. Il gruppo, capitanato da Marumba ovverosia da Marco Mariani, voce e tastiere è composto da Orlando Di Rosa al basso, Lorenzo Lucentini alla batteria, Raffaele Cinica al sax. Appena reduce da un tour di concerti di successo in Svizzera la band proporrà un repertorio di canzoni originali che si basano su messaggi sociali di pace, e di uguaglianza sulle note della grande musica reggae.

Domenica 21 si parte in tarda mattina con il colorato mercatino artigianale ed hobbistico nelle vie del centro e dalle ore 17 la musica del Dj e della band de Le Ciuette allieterà il pubblico presente tra gli stand.

In caso di maltempo la Festa della birra verrà posticipata nel fine settimana successivo il 27 e il 28 maggio

Tanti gli eventi culturali e sociali previsti nel week end:

Sabato 20 maggio alle 16,30 inaugurazione della mostra “Colori” di Gerardo Maccaroni e Mauro Muzi nell’atrio del Comune.

Alle 17,30 inaugurazione della mostra “Laboratori Artistico Ambientali” nei locali del Comune di Recanati.

Domenica 21 alle 17,30 ritrovo a Villa Colloredo Mels per “Svicola Recanati” una passeggiata per l‘inclusione organizzata dalla Consulta della solidarietà.