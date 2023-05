Quindici medaglie (quattro oro, sette argento e quattro bronzo) nelle rispettive categorie e nelle varie specialità e 14esimo posto nella classifica società. È il bilancio della Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli alla coppa nazionale di karate Csen (Centro sportivo educazione nazionale), che si è svolta al palazzetto dello sport “PalaPratizzoli” di Fidenza, dove hanno partecipato 120 società, 1.653 atleti e 300 coach, per un totale di 2.756 prove. Per la Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli presenti ventuno atleti, accompagnati dai tecnici Wilfredo Caveda, Pedro Colugna, Mario Battaglini e Stefano Scagnetti.

Della sezione di Tolentino si sono classificati al primo posto assoluto Matilde Corvatta, Alessio Scagnetti, Sara Leonangeli e William Caveda Garcia conquistando il titolo di campione italiano Csen 2023. Al secondo posto Alessio Grisogani e Cristian Dorpetti. Al terzo posto William Caveda Garcia, Lorenzo Cicconofri e Francesco Petteruti.

La sezione di Porto Recanati ha visto salire al podio con un secondo e terzo posto Isabella Stura.

«Piena soddisfazione del maestro Tarulli – conclude la società – per i risultati ottenuti dai suoi atleti in una gara nazionale e per l’operato degli ufficiali di gara delle Marche, da lui stesso rappresentati e convocati per questa manifestazione».