di Michele Carbonari

Gli Amatori Appignano retrocedono in Terza categoria. È il verdetto emesso ieri dallo spareggio fra la squadra biancorossa e la Palombese, disputato sul neutro di Loro Piceno: De Angelis, Vergari, Pettinari e Pieroni calano il netto poker. Le due formazioni avevano chiuso all’ultimo posto a pari punti il girone F di Seconda categoria. Settimana prossima la Palombese affronterà in trasferta la Sefrense nell’unico playout, servirà di nuovo la vittoria per non retrocedere. Da ieri è matematicamente in Seconda anche il Camerino Castelraimondo, che espugna Colbuccaro e vince il girone E di Terza con un turno di anticipo (leggi l’articolo). Sono cinque le lunghezze di vantaggio a 90 minuti dal termine dall’Helvia Recina, nonostante il successo interno allo scadere ai danni della Giovanile Corridoniense, stesa da una punizione dal limite di capitan Bertola.

A questo punto la squadra di Luzi si giocherà il salto di categoria nella finale di Coppa Marche, in programma mercoledì alle 21 al Bianchelli di Senigallia. Avversario la Santangiolese. In caso di successo l’Helvia Recina seconda non disputerebbe i playoff e lascerebbe spazio alla sesta in classifica. Alle sue spalle le terze in graduatoria (Colbuccaro e Lorese a quota 46) distano quindici punti e in caso di sconfitta arancionera in Coppa dovranno per forza di cose accorciare il gap. I biancocelesti di Verdicchio sono in piena corsa grazie all’exploit per 2 a 1 nella tana della Giovanile Nicolò Ceselli (non basta il gol di Ciocchetti). In scia un trio a 44: Giovanile Corridoniense, Monte San Martino e Stese. La squadra di Bottoni cala il poker esterno alla Vis Civitanova (vano il momentaneo pareggio di Fratini) trascinata da Palombi (sull’angolo di Emanuele Sorichetti), dallo stesso Emanuele Sorichetti (servito da Marconi), da Pompei (punizione) e dallo stesso Marconi (rigore). Stesso risultato per i rossoblu di Paoloni, sul campo dell’Abbadiense (di Pasqualicchio il gol della bandiera nel finale): gonfiano la rete Alessandrini (di testa sul piazzato di Del Coco), due volte Tarquini (d’esterno sugli sviluppi di una rimessa laterale e di precisione) e Cipriani (assist di Tarquini). Nelle retrovie dividono la posta in palio a suon di reti Corridonia Fc (semirovesciata di Giannangeli e doppietta di Gani) e San Ginesio (Morichelli, Sannucci e Perfetti). Castaneda, di punta imbeccato da Teobaldi, regala il pareggio casalingo allo Sforzacosta contro la Veregrense. Riposava il Serralta.

TERZA CATEGORIA E (14° giornata di ritorno):

Abbadiense – Stese 1-4

Colbuccaro – Camerino Castelraimondo 0-1

Corridonia Fc – San Ginesio

Helvia Recina – Giovanile 1-0

Giovanile Nicolò Ceselli – Lorese 1-2

Sforzacosta – Veregrense 1-1

Vis Civitanova – Monte San Martino 1-4

Riposa: Serralta

CLASSIFICA: Camerino Castelraimondo 66, Helvia Recina 61, Colbuccaro e Lorese 46, Giovanile Corridoniense, Stese e Monte San Martino 44, Abbadiense 36, Veregrense 35, Serralta 32, Giovanile Nicolò Ceselli 31, Sforzacosta 28, San Ginesio 20, Vis Civitanova 13, Corridonia Fc 7.

PROSSIMO TURNO:

Giovanile Corridoniense – Colbuccaro

Lorese – Vis Civitanova

Monte San Martino – Corridonia Fc

San Ginesio – Helvia Recina

Serralta – Abbadiense

Stese – Sforzacosta

Veregrense – Giovanile Nicolò Ceselli

Riposa: Camerino Castelraimondo