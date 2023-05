Per consentire l’installazione di un cantiere per effettuare la demolizione e la ricostruzione di un edificio di viale Vittorio Veneto, a Tolentino, viene modificata la viabilità per permettere l’esecuzione dei lavori. Emessa un’ordinanza, in vigore dalle 7 del 15 maggio fino alle 24 del 30 dicembre 2024: «è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata dei veicoli nella porzione di piazzale Maestro Piero Ciarapica situata alla sinistra del senso di marcia dei veicoli che entrano nel piazzale da viale Vittorio Veneto per raggiungere il parcheggio adiacente alla ferrovia. È istituito il doppio senso di circolazione nel primo tratto di piazzale Maestro Piero Ciarapica per consentire la circolazione veicolare dal parcheggio adiacente la ferrovia al viale Vittorio Veneto. I veicoli in uscita dal piazzale Maestro Piero Ciarapica hanno l’obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione in viale Vittorio Veneto».