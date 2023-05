di Andrea Cesca

L’Aurora Treia replica la vittoria dell’andata e al “Della Vittoria” di Tolentino la squadra di Passarini batte nuovamente la capolista Civitanovese e rafforza la seconda posizione di classifica nel girone B di Promozione.

Tre a uno il risultato finale per i bianco rosso blu con le reti di Andreucci, Cervigni e Voinea. Di Galli il gol del momentaneo pareggio per la Civitanovese, che colpisce una traversa con Trombetta. Un successo meritato, l’Aurora è scesa in campo con maggiore determinazione, dopo alcune settimane in chiaro scuro la squadra di Passarini si è ritrovata. Probabilmente le diverse motivazioni hanno fatto la differenza, la Civitanovese neo promossa in Eccellenza, ha già raggiunto il proprio obiettivo.

La sfida al vertice fra Aurora Treia e Civitanovese si gioca, per esigenze di ordine pubblico, a Tolentino. I rossoblù dopo la vittoria del campionato puntano a riscattare la sconfitta nel match di andata. Nocera d’accordo con lo staff sanitario concede un turno di riposo a Paolucci, l’attaccante non ha smaltito appieno l’infortunio al ginocchio e vuole recuperare la migliore condizione in vista delle prossime partite, in particolare la sfida con il K Sport Montecchio. Gioca regolarmente il giovane Andrea Cosignani convocato insieme a Federico Pierluigi (Maceratese) dalla rappresentativa nazionale under 17: ritrovo con i compagni entro le 19 di domani all’Hotel Pompei di Fiuggi. L’Aurora Treia vuole consolidare la seconda posizione e presentarsi al meglio ai playoff: ricordiamo che in caso di vantaggio di 10 o più punti sulla quinta posizione l’undici di Passarini sarebbe esentato dal primo turno degli spareggi promozione del girone.

L’Aurora Treia parte bene, all’11’ ci vuole tutta la bravura di Taborda per deviare in angolo il destro di Andreucci, poi Voinea alza la mira vanificando l’assist di Badiali. La Civitanovese va alla conclusione con Galli, destro rasoterra telefonato. Bella l’azione che porta al vantaggio dei padroni di casa al 23’: Gobbi dalla destra crossa a centro area per Andreucci, il colpo di testa non lascia scampo a Taborda, palla sotto la traversa, 1 a 0. La Civitanovese reagisce e al 28’ va vicinissima al pareggio con un calcio di punizione di Trombetta, il sinistro colpisce la traversa. Il pareggio arriva al 33’ al termine di un’azione insistita dei rossoblu in area avversaria: Marchetti mura la prima conclusione di Galli, il numero 9 della Civitanovese si impossessa della ribattuta e infila in rete l’1 a 1.

In apertura di ripresa l’Aurora Treia si riporta immediatamente in vantaggio, Badiali appoggia per Cervigni in area, gran botta con il destro del numero 11 in biancorosso, Taborda riesce solo a toccare, 2 a 1. La Civitanovese replica con Garcia, Frascarelli fa buona guardia. Badiali detta i tempi dell’Aurora a centrocampo, il regista serve Andreucci sulla destra, la conclusione da posizione leggermente defilata fa la barba al palo. I capovolgimenti di fronte si susseguono, Visciano si incarica di un calcio piazzato del limite ma non inquadra di poco lo specchio della porta.

Poi Nocera da spazio a Federico Ruggeri senior che a Tolentino in maglia cremisi ha scritto un pezzo di storia. L’Aurora Treia cala il tris al 79’ con una grande giocata di Voinea che supera anche Taborda e deposita in rete il 3 a 1 mandando in visibilio i propri tifosi. La Civitanovese si fa rivedere in avanti con Mandolesi, Frascarelli devia in angolo.

Strette di mano al triplice fischio di chiusura, la Civitanovese esce fra gli applausi dei tifosi dell’Aurora che dimostrano grande fair play. La Civitanovese il prossimo fine settimana osserverà il proprio turno di riposo, l’Aurora Treia sarà impegnata in trasferta con il Casette Verdini.

Il tabellino:

AURORA TREIA (4-3-3): Frascarelli 6,5; Gobbi 7, Palazzetti 6, Mulinari 6, Marchetti 6 (44’ st Nunzi ng); Fratini 6, Romagnoli 6 (38’ st Marini ng), Badiali 7; Andreucci 7, Voinea 7, Cervigni 7 (20’ st Capponi ng). A disp.: Feliziani, Capradossi, Marcucci, Piancatelli, Buschittari, Di Francesco. All. Passarini.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6; Foresi 5,5, Greco 5,5 (8’ st Ballanti 5,5), Trombetta 6, Cosignani 5,5; Rapagnani 6 (6’ st Wali 5,5), Visciano 6, Giordani 5,5 (19’ st Cipriani ng); Becker 6 (11’ st Mandolesi ng); Galli 7 (27’ st Ruggeri sr ng), Garcia 6. A disp.: Cannella, Marconi, Ruggeri jr, Fahdi. All. Nocera.

TERNA ARBITRALE: Antonio Tarli di Ascoli Piceno (assistenti Tidei di Fermo e Rinaldi di Macerata).

RETI: 23’ p.t. Andreucci (AT), 33’ p.t. Galli (C), 1’ s.t. Cervigni (AT), 34’ s.t. Voinea (AT).

NOTE: spettatori 400 circa. Calci d’angolo 1 a 5. Ammoniti Greco, Giordani, Marchetti, Badiali, Ballanti. Recupero: 3’ (0’+3′).