Continuano ad uscire anteprime sui nomi che comporranno il programma estivo di Civitanova e così, dopo l’annuncio della presenza di Francesco Gabbani al Varco sul mare, un altro artista calcherà l’arena all’aperto il prossimo 1 agosto.

Si tratta di Daniele Silvestri, una carriera ormai quasi trentennale che porterà nella città costiera il suo tour “Estate X”, un’incognita nel titolo che lascia spazio all’immaginazione. Aiutato dalla sua eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione rispetto al tour teatrale in versione invernale che ha collezionato sold out ovunque, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

«Quando ho cominciato a raccogliere in una cartella i provini di quelle che sarebbero potute diventare le canzoni del nuovo disco, dovevo dare un nome alla cartella. È lì che ho scritto per la prima volta “Disco X” – racconta Daniele Silvestri sui social – Non pensavo minimamente che sarebbe poi stato quello il titolo dell’album. Era solo il nome di una cartella, appunto. Una roba mia. Ma mi piaceva leggerlo. Mi piaceva soprattutto il fatto che oltre a indicare, banalmente, che quello sarebbe stato il mio decimo disco di inediti, mi faceva pensare anche a un disco “non meglio specificato”, o a un disco “qualsiasi” o anche a un disco in qualche modo misterioso (e misterioso lo è rimasto a lungo, almeno per me). Quando poi a distanza di molti mesi è arrivato il momento di dare un nome a quell’album che nel frattempo si era definito e completato…ho scoperto che quel titolo in effetti c’era già, e forse c’era sempre stato. Più difficile semmai decidere (e mantenere fede alla decisione) che X (inteso come 10) sarebbe stato anche il numero di brani presenti sul vinile. E mai come in questo caso il vero disco è proprio quello in vinile (secondo me)».