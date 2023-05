CONCERTI - Il musicista reduce dal successo tv di "Ci vuole un fiore" si esibirà a Civitanova il 3 agosto

di Laura Boccanera

E’ quello di Francesco Gabbani il primo concerto ad uscire allo scoperto per l’estate civitanovese. In attesa di un programma dettagliato sulle iniziative e sui festival previsti per l’estate 2023 trapela grazie alla prevendita sui circuiti online il primo nome che animerà l’arena del Varco sul mare. La data è il 3 agosto e a calcare il palco sarà l’artista toscano di “Occidentali’s karma” reduce dal successo del programma tv in cui veste i panni del one man show “Ci vuole un fiore”. E il titolo della trasmissione dà anche il nome al tour che toccherà anche Piacenza, Varese, Roseto degli Abruzzi, Noto e Marsala, per citarne alcune.

«Ho scelto di dargli questo nome – dice il musicista dal suo profilo Instagram presentando il tour – perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo: come sempre, al centro ci sarà la musica e la sua dimensione live, ma non mancheranno brevi monologhi sulla natura e sul rispetto dell’ambiente. E in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, ci saranno anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta». La location individuata è il Varco sul mare dove probabilmente verrà realizzata l’arena all’aperto per gli spettacoli estivi come avvenuto già due anni fa. Lo spettacolo è a pagamento e i biglietti vanno da 34,50 euro a 57,50 euro.