«In questura iniziano a palesarsi vuoti incolmabili in certi uffici per la mancanza del turnover del personale, diminuiscono le pattuglie della Polstrada», a dirlo Cgil, Fp Cgil e Silp Cgil che hanno incontrato la scorsa settimana i vicari di prefetto e questore di Macerata. Un incontro per parlare delle difficoltà della polizia in provincia: «la carenza di personale a livello nazionale, dovuta ad un “turn over” non avvenuto e una mancata programmazione si riflette in maniera incisiva e negativa anche in questa provincia. In una questura di queste dimensioni iniziano a palesarsi dei vuoti incolmabili all’interno degli uffici e soprattutto non è stata ancora messa in campo una progettazione di risorse e di compiti che cerchi di arginare questa emergenza».

A questi problemi se ne aggiunge un altro, continua la Cgil: «del gruppo dei lavoratori con il contratto a termine che si occupavano di immigrazione in questura e in prefettura, i quali, a fine marzo hanno smesso di lavorare. Ad oggi – dicono i sindacati- non sappiamo se e quando verranno riassunti».

Altro problema: «Diminuiscono le pattuglie della Polizia stradale nei turni di servizio serali e notturni e diventano impossibili anche quei pochi aiuti interprovinciali da parte del Compartimento Stradale di Ancona che si sono verificati nell’anno precedente, ma soprattutto, manca un intervento dalle istituzioni comunali della provincia in ambito di infortunistica stradale che sostenga la carenza di pattuglie dedicate allo scopo; la necessità di velocizzare e stimolare la realizzazione delle infrastrutture dedicate alla categoria (nuova questura e nuovo distaccamento della Polstrada di Civitanova) in fase di realizzazione, ma ancora in fase “embrionale”». Dopo l’incontro «I due interlocutori ci hanno garantito che, per quanto in loro potere, si attiveranno al fine di cercare di risolvere le questioni discusse, di cui si faranno portavoce nei confronti dei loro rispettivi responsabili» concludono Cgil, Fp Cgil e Silp Cgil.